Edson Álvarez habla sobre la ausencia de Chicharito en la Selección

El defensa mexicano que actualmente milita en el Ajax de los Países Bajos, Edson Álvarez platicó en exclusiva con Azteca Deportes y dio su opini´´on sobre la ausencia de Javier “Chicharito” Hernández en la Selección Mexicana de Futbol, pues no ha sido tomado en cuenta por el entrenador argentino del combinado azteca, Gerardo “Tata” Martino.

“Conmigo el “Chicharo” fue una gran persona, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, tengo contacto con él, la relación no tiene porque cambiar al final de cuentas es una parte que a los jugadores no nos corresponde, nosotros para el que quiera vestir la Selección de México, nosotros estamos abiertos a todos, con Javier es una relación muy bonita la que tenemos yo creo que con todos, esa parte nosotros no la decidimos”, comentó el defensor producto de las Águilas del América.

Javier Hernández, actual jugador del Galaxy de los Ángeles fue considerado por Martino en una lista preliminar para disputar la Copa Oro, pero en el último corte, el delantero de 33 años fue marginado de dicho documento para ser parte del contigente que buscará ser campeón de dicho torneo de la Concacaf.

Funes Mori y su rápida adaptación con México

Álvarez dio su punto de vista sobre la incorporación del atacante de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori como seleccionado nacional y confesó que le sorprendió la rápida integración del jugador de la “Pandilla” y resaltó la gran disposición que tuvo para integrarse al equipo azteca.

“Es muy abierto, tiene mucha disposición, está abierto al diálogo, el equipo lo ha recibido muy bien, estamos muy felices; tiene mucha hambre de triunfar acá, lo veo entrenar. Todo jugador que viene a la selección tiene que venir a sumar”, agregó el defensa mexicano sobre Funes Mori.

¿Cuándo juega México vs Trinidad y Tobago?

No te pierdas la actividad de México vs Trinidad y Tobago en el debut del combinado de Gerardo Martino en la Copa Oro, el duelo el 10 de julio por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.