A Jaime Lozano no le preocupa la posible ausencia de Malagón

La Selección Mexicana logró el paso perfecto en la fase de grupos del Preolímpico en Guadalajara con un triunfo 1-0 ante Estados Unidos que tiene tranquilo al técnico Jaime Lozano, a pesar de que sufrieron una baja sensible para las semifinales.

El portero Luis Ángel Malagón salió del encuentro tras un choque en el primer tiempo, que de acuerdo a los primeros reportes se trataría de una luxación en el codo. Por lo que el suplente Sebastián Jurado tuvo que salir al campo y se perfila para disputar el siguiente juego que define el boleto a Tokyo. La poca participación del guardameta de Cruz Azul no inquieta mucho al ‘Jimmy’.

“No preocupa. Si alguien está listo para entrar y hacerlo de la mejor manera es Sebastián. Hoy hay una lesión muy fuerte de Malagón y le toca entrar y es un portero que tiene experiencia. En el torneo (LIGA BBVA MX) ya tuvo una participación contra Mazatlán. Estoy tranquilo, lo hará de muy buena forma, estoy seguro”, apuntó en la conferencia de prensa.

Sobre el partido de este miércoles, Lozano reconoció lo importante del resultado y que además era un duelo especial por ser ante los vecinos del norte.





“Sí (es especial), siempre porque es un rival fuerte. Se denomina un clásico y normalmente te encuentras en las instancias finales con ellos, queremos ganar los dos equipos. Pero el punto era acabar como primer lugar de grupo, en teoría te favorece enfrentar al segundo lugar del Grupo B”, enfatizó Lozano.

México todavía no conoce a su rival que saldrá del otro grupo. El mismo seleccionador reveló que no ha tenido tiempo para estudiar mucho a los posibles contrincantes, pero que a partir de esta noche analizarán a los cuatro, ya que todos tienen posibilidades de avanzar.

El ‘Jimmy’ también se dio espacio para hablar de los abucheos que recibió el atacante José Juan Macías cuando salió de cambio.

“Yo pensaría que es afición del América y Atlas. No entiendo cómo van a abuchear a un jugador de la Selección Nacional. Ni siquiera creo que sea comprensible. Aprovechando quiero felicitar a la gente porque no escuchamos el grito que no queremos escuchar (ehh p...)”.

Finalmente el técnico señala que se enfocarán en el duelo de semifinales, que de ganar te garantiza un boleto a los Juegos Olímpicos y que la final sólo te da un trofeo.

ALEJANDRO MAYORGA ASEGURA QUE NO HAY PRESIÓN

El lateral Alejandro Mayorga también fue mesurado tras el triunfo ante los Estados Unidos, a la espera del partido de las semifinales.

“Tenemos claro que aún no se gana nada. El equipo sigue trabajando como lo ha venido haciendo, el rival que nos toque tenemos que hacerlo igual o mejor. Seguir sobre la misma línea”, comentó en la conferencia de prensa.

Además, el también lateral de las Chivas, entiende el compromiso que se viene en el próximo encuentro.

“No hay presión, hay responsabilidad. Sabemos lo que nos jugamos, a quién representamos, pero no es presión, es un juego con la debida responsabilidad para sacar todo adelante”, agregó.