México enfrentaría a Kylian Mbappé en Tokio 2020

México ya tiene el camino trazado en el torneo olímpico de futbol de Tokio 2020. En la fase de grupos se medirá a Francia, Japón y Sudáfrica. El técnico de la Selección Azteca, Jaime Lozano, considera que los galos son los rivales más peligosos debido a la mayoría de sus jugadores se encuentran de titulares en las ligas más importantes de Europa.

En entrevista con Azteca Deportes, Lozano mencionó que sería fantástica la posibilidad de medirse a la estrella francesa Kylian Mbappé. El astro del Paris Saint Germain ya fue campeón del mundo con su selección y con 22 años cumple el requisito de elegibilidad para Juegos Olímpicos. México y Francia se miden en el primer partido del grupo el 22 de julio.

“Ojalá (pueda estar Mbappé), qué padre para los jugadores. Yo no estoy en la cancha pero me encantaría, yo siempre le digo a los jugadores que me gustaría enfrentarme a lo mejor. Francia creo que es de los que más calidad tiene en esta edad, muchos están en la selección mayor y muchos de ellos en equipos importantes titulares. Eso le da un sabor todavía mejor cuando se consiguen los objetivos. Ojalá, y seguramente irá una selección muy fuerte porque tienen jugadores de sobra” expusó el técnico.

Lozano emocionado con posibilidad de enfrentar a Mbappé

La situación de Mbappé con Francia Sub-23

La presencia del delantero galo en Tokio está en seria duda a pesar de que la Federación Francesa lo tiene considerado en las listas preliminares. De acuerdo con reportes de la prensa gala, Mbappé prefiere participar en la Eurocopa con la selección mayor, y aprovechar la etapa de Olímpicos para decidir sobre su futuro en Europa. Analizar y enfocarse en los contratos que podrían ofrecerle PSG, Real Madrid u otro gigante del Viejo Continente.

Las estrellas de Francia

A pesar de que Mbappé no estuviera en Tokio, los galos tienen una de las escuadras con mayor potencial del mundo. Destacan los defensores Jules Koundé del Sevilla, Konaté del Leipzig y Fofana del Leicester. También los mediocampistas Camavinga del Rennes, con valor de 60 millones de euros y el delantero Amine Gouiri del Niza y que ha marcado 16 goles en la presente temporada.

