Strendus opiniones México: nuestra reseña sobre el operador

Hoy queremos contarte acerca de Strendus, la casa de apuestas que te brindará una experiencia de juego completa. Cuenta con más de cinco años en el mercado Mexicano y pertenece al grupo Logrand Entertainment Group.

En esta casa de apuestas los aficionados accederán a un mundo de apuestas con una gama de mercados de apuestas disponibles.

Bono de bienvenida - 5

Iniciemos con lo más importante, el aspecto que más llama la atención de aficionados y jugadores nuevos es el bono de bienvenida. Strendus ofrece a sus nuevos usuarios un bono de bienvenida.

Strendus Bonos

Bono de bienvenida para apuestas deportivas

Para apuestas deportivas Srendus México ofrece un bono del 100% en tu primer depósito. Para acceder a él deberás realizar un ingreso de $200 como mínimo.

Luego de tu registro y primer depósito en esta casa de apuestas te aparecerá toda la gama de bonos a los que puedes acceder. Selecciona el bono de deportes dando click al botón de “activar” y listo.

Bono de bienvenida para apuestas de casino

En cuanto a apuestas de casino Strendus te ofrece un bono de bienvenida de hasta $6000 pesos mexicanos si cumples con todos los requisitos.

Para acceder a él debes realizar el depósito mínimo y cumplir con todos los requisitos. No olvides que es muy importante leer e informarte acerca de los términos y condiciones de la casa.

Strendus mercados disponibles y variedad de juegos - 5

Strendus México es una de las casas de apuestas más dinámicas de la región, esto no solo por su gran variedad de bonos y promociones, sino por la oferta de juegos disponibles.

En cuanto a apuestas deportivas brinda una cobertura deportiva total, eso sin contar su gama de e-sports. Las ligas deportivas a las que tienes acceso son la NBA, NHL, NFL, MBL, TPA etc. Esto quiere decir que gracias a Strendus podrás vivir la emoción de encuentros deportivos como fútbol, básquet, tenis, fútbol americano y golf.

No debes olvidar que Strendus es el auspiciador oficial de LaLiga Santander en México y podrás vivir la emoción de los partidos españoles.

Strendus ha pensado en todos los aficionados y sabe que no todos son fans de los deportes. Para los aficionados a los videojuegos, también tiene una amplia oferta. Puedes realizar tus apuestas en League Of Legends, Overwatch, Counter Strike y Dota 2.

En cuanto al mercado de apuestas de casino tenemos a nuestra disposición más de 4000 juegos. Strendus ofrece juegos de casino, juegos de mesa, cartas, maquinitas y slots. Además de su amplia gama de Bingo y cartas de raspa y gana.

Strendus Deportes

Momios Strendus - 4

Para contarte acerca de las cuotas de Strendus realizamos una revisión por las casas de apuestas más populares del mercado. Para dar un ejemplo del nivel utilizaremos uno de los partidos más populares del 2023.

Tomamos el encuentro deportivo entre Real Madrid y Manchester City quienes se disputan su pase a la final de la Champions League. Frente a otra casa de apuestas Strendus México ofrece una cuota mejor al equipo que tiene menor cuota, que es el Manchester City.

Por ejemplo si decides apostar 300 pesos mexicanos al Real Madrid puedes lograr la posible ganancia de 930 pesos, mientras que si lo haces apostando al Manchester City tu posible ganancia será de 651 pesos.

Queremos contarte sobre las apuestas parlay. Te recomendamos que si aún no conoces o no has utilizado este tipo de apuestas puedas explorarlas.

A pesar de que la mayoría de comparaciones de momios o cuotas se realizan en el deporte rey, queremos contarte acerca de las cuotas más competitivas de Strendus. Si eres un fan de la Fórmula 1 y quieres apostarle al gran Chesco Perez, no dudes en hacerlo con Strendus. Para carreras de Fórmula 1, esta casa de apuestas mexicana ofrece un momio de hasta 99800 bajo el nombre del corredor Alexander Albon.

Strendus ofrece un amplio mercado de apuestas,cuotas un poco más competitivas frente a otras casas de apuestas y la posibilidad de explorar muchos otros deportes.

Streaming y apuestas en vivo con Strendus - 3.5

Como sabes uno de los servicios más buscados por los aficionados a las apuestas deportivas y de casino es el servicio de apuestas en vivo. Con Strendus podrás acceder a cuotas en vivo, las cuales se van actualizando con el desarrollo del encuentro deportivo.

Aunque no tienes este servicio disponible en todos los partidos. Para ello deberás dar click al botón de apuestas en vivo y verás los encuentros que se están desarrollando en simultáneo y cuáles están disponibles para colocar tus apuestas.

Lamentablemente por el momento Strendus no nos ofrece el servicio de Streaming, un punto definitivamente por mejorar. Sin embargo, para poder vivir la emoción de los encuentros ha diseñado una pantalla de simulación donde verás el avance del partido. Esta pantalla te permite saber en qué minuto de desarrollo se encuentra y quienes tienen posesión del balón.

Strendus Apuestas en Vivo

Strendus app - 5

Este es uno de los mejores puntos de calificación, ya que Strendus cuenta con el desarrollo de aplicaciones en todo tipo de dispositivos móviles. Si cuentas con un teléfono Android o Apple no tendrás problemas para tener la Strendus app en la palma de tu mano.

La Strendus app se encuentra disponible en todas las tiendas de aplicaciones móviles. Puedes buscarla en App Store para teléfonos compatibles con el sistema operativo iOS, o en Play Store para teléfonos Android.

La compatibilidad de su aplicación con todo tipo de teléfonos hace que la experiencia sea realmente sencilla. La navegación en sus aplicaciones móviles como en la web es ideal para todo tipo de jugadores.

Opciones de depósito en Strendus - 4

Desde Visa y Mastercard hasta Walmart. Strendus México te brinda una facilidad para realizar tus depósitos sin problemas. Una de las formas más conocidas de carga de fondos es el uso de tarjetas Visa o Mastercard. Pero si prefieres realizar depósitos en alguno de tus bancos puedes hacerlo en BBVA, Seven Eleven o Walmart.

Si bien estas formas de depósito son muy sencillas debes recordar que no son las mismas que se utilizan para realizar retiros. Para poder hacer efectivos tus retiros puedes usar el retiro en salas, para hacerlo efectivo deberás efectuar un depósito de 100$ en salas.

Aunque la forma más sencilla es por medio de transferencias SPEI, solo debes ir a la pestaña de retiros seleccionar tu Banco, colocar la información solicitada y listo. Tu retiro figurará en un plazo máximo de 48 horas.

Atención al cliente Strendus - 4

La casa de apuestas brinda múltiples opciones de contacto. Aquí te detallamos algunas que deberás contactar en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 a.m.

Por medio de su línea telefónica, llamando al 800-7873638 desde cualquier teléfono. A través del chat de Whatsapp al +5281-3404-7973 en donde la respuesta es casi inmediata. En el chat de la app o de la página web tiene un tiempo de espera de al menos 15 minutos. Todo dependerá de la urgencia de tu duda o consulta.

Aunque es un medio cada vez menos utilizado también puedes contactar a Strendus México por correo electrónico, en donde el tiempo de respuesta será de 48 horas.

Nuestro veredicto Strendus - 4.3

Definitivamente esta casa de apuestas ofrece bonos muy competitivos en el mercado, vemos que desde el 2018, año de inicio ha sabido abrirse paso en el mundo de las casas de apuestas. Además nos ofrece un Blog que es bastante entretenido y educador, no sólo en cuanto a apuestas deportivas y de casino.

Aunque tiene algunos aspectos que esperamos pueda mejorar como el aclamado servicio de Streaming, realmente tiene muchos servicios que no encontramos usualmente en otras casas de apuestas.