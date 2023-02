Super Bowl bet365 México: Apuestas NFL

Los mercados Super Bowl bet365 destacan respecto al resto de la competencia por su variedad, profundidad y, sobre todo, ¡por sus espectaculares momios! Apostar en bet365 México es hacerlo en una plataforma segura que cuida al usuario y que permite ganar más a medio-largo plazo.

¿Qué ventajas obtengo al registrarme en bet365 para apostar a la NFL?

Básicamente, bet365 México recibe a los nuevos usuarios con un magnífico bono de bienvenida. Este consiste en créditos de apuesta que se te otorgarán una vez inviertas tu primer depósito. Los créditos de apuesta bet365 no forman parte de las ganancias, por lo que conviene apostarlos a momios más altos de lo normal para que, de este modo, se amorticen.

Además de los bonos de bienvenida, bet365 México ofrece otro tipo de ventajas. En deportes americanos, como, por ejemplo, apuestas Super Bowl bet365, el operador permite a los clientes verificados y elegibles cobrar anticipadamente apuestas sencillas NFL en mercados como el de ganador, entre otros. Para ello, si el equipo por el que apuestas obtiene una ventaja de 17 puntos en algún momento del partido, ¡tu apuesta será ganadora!

Es posible que esta promoción no esté disponible en el momento que completes tu registro bet365 México o tenga una limitación temporal. Para salir de dudas, recomendamos consultar siempre con soporte. Asimismo, es posible que la herramienta TV bet365 permita ver partidos NFL. De ser así, solo tendrás que haber hecho una apuesta o ingreso en las últimas 24 horas. ¡Apostar en vivo con una retransmisión en tiempo real es muy ventajoso!

Apuestas Super Bowl bet365: ¡Mejores mercados para invertir!

Llega el momento de la verdad: ¡hay que hablar de las apuestas Super Bowl bet365! Obviamente, son muchos los mercados y las opciones que se ponen a disposición de los usuarios de bet365 México, pero podemos ofrecer algunos pronósticos Super Bowl por equipos. Eso sí, nuestras recomendaciones no son infalibles, por lo que conviene que tú mismo hagas un estudio personal para ponderar personalmente que la selección propuesta merece o no la pena:

Mejores apuestas Kansas City Chiefs Super Bowl 2023

El equipo de Kansas llega a la final tras haberse proclamado campeón de la AFC con un registro demoledor: 14 victorias por tan solo 3 derrotas. De este modo, se evitó disputar los temidos octavos de final, pasando directamente a cuartos. En dicha estancia eliminó con cierta contundencia a los Jackson Jaguars. Pero ¿cuáles son las mejores apuestas Kansas City Chiefs?



KC Chiefs realizan más de 22.5 intentos de rushing (-111).

(-111). KC Chiefs anotarán más de 24 puntos (-100).

KC Chief ganarán todos los cuartos (+1700).

Mejores apuestas Philadelphia Eagles Super Bowl 2023

Por otro lado, tenemos a los campeones de la NFC que llegan a la final de la NFL con un balance exactamente igual que el de los Kansas City Chiefs: 14 victorias y 3 derrotas. De esta forma, los favoritos a ganar la Super Bowl 2023 evitaron igualmente tener que disputar los octavos final. Los cuartos de final los enfrentaron ante New York Giants con un resultado de 38-7 y dominando la primera parte de manera contundente. Pero vayamos con las mejores apuestas Philadelphia Eagles:



Eagles lograrán un touchdown como primera anotación (+175).

como primera anotación (+175). Eagles ganarán por un margen de entre 1 y 6 puntos (+300).

Eagles irá ganando al descanso (-120).

Momios Super Bowl bet365: Comparativa con otras casas de apuestas deportivas mexicanas

Para ganar en apuestas deportivas, ya sea apuestas Super Bowl o a cualquier otro deporte, hay que buscar siempre los mejores momios. Lógicamente, no podemos comparar todos los mercados y sus respectivas cuotas, ya que son cientos. Sin embargo, sí que podemos hacer una aproximación de los momios Super Bowl bet365 a ganador en comparación con otras plataformas, como, por ejemplo, Ganabet, Codere o Strendus:

Línea de dinero

bet365

Codere

Strendus

Ganabet

Kansas City Chiefs

+105

-100

+102

+110

Philadelphia Eagles

-125

-125

-130

-125



Como puedes comprobar, aunque Ganabet México ofrece la mejor cuota a la victoria de Kansas City Chiefs, en términos generales, los momios Super Bowl bet365 son de lo más destacados. Además, hay que recordar que bet365 ofrece créditos de apuesta a nuevos clientes, así como promociones regulares. Por ejemplo, en muchas apuestas NFL permite cobrar las inversiones a línea de dinero como ganadoras si el equipo por el que has apostado se adelanta por 17 o más puntos.

Consejos apuestas Super Bowl bet365: Claves que tener en cuenta

Una de las premisas innegociables a la hora de hacer apuestas Super Bowl bet365 o a cualquier otro deporte es la del conocimiento. Apostar a ciegas puede hacernos ganar una o dos veces, pero en el medio-largo plazo terminaremos por perderlo todo. Por tanto, uno de los grandes consejos a la hora de hacer apuestas Super Bowl bet365 es el de estudiar cada variable. Sopesa cómo llega cada jugador, por ejemplo. Las tendencias y los estados de forma dan muchos detalles.

Por otro lado, una forma de apostar muy beneficiosa es la apuesta estadística. Eso sí, esta no te servirá para un partido, es decir, se trata de una estrategia que se tiene que implementar en un gran número de juegos para que produzca un rendimiento positivo, ya que, a un solo encuentro, el azar influye mucho. Sin embargo, si aplicas estadística avanzada con tino, los resultados terminarán por llegar. Dispones de estadísticas NFL en las mejores casas de apuestas Super Bowl y también en otros portales especializados.

Seamos concisos con un ejemplo. Si los equipos que se enfrentan son muy buenos en términos defensivos, hay que echar un ojo a la línea del UNDER de puntos. Pero claro, solo merecerá la pena apostar a ello si las bookies se equivocan al ajustar las líneas (salvo que seas un apostante esporádico). Por otro lado, si los mariscales de campo son de los mejores, y no hay sistemas defensivos sólidos, apostar al OVER puede ser una gran idea. Estudiar también sirve para apostar a yardas recorridas o intercepciones, entre otros mercados.

Decidas lo que decidas, apuesta con responsabilidad. Para ello, dispón de un presupuesto limitado. No intentes recuperar las pérdidas de inmediato y, además, aprende a gestionar el riesgo. Para ello, no apuestes nunca más del 10 % de tu bank. Asimismo, si vas a apostar en vivo, hazlo siempre con imágenes en directo para poder actuar en consecuencia. Por otro lado, en las apuestas Super Bowl bet365 gestiona tu bank con unidades, dando 1 a aquellas selecciones de menos confianza y 10 a las que creas seguras.