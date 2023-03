Posiciones en la tabla general en la sexta jornada en la LLA

Nos encontramos a un solo paso de los Playoffs en la LLA 2023, pronto conoceremos al representante de todo Latinoamérica en el Mid Season Invitational, para la semana 6 de la temporada regular el equipo de Six Karma se enfrentó en contra de Infinity en el primer día dando un resultado inesperado ya que la mayoría tenía su quiniela a favor del infinito, la ola verde llego con la sorpresa y venció dos a cero en el primer enfrentamiento.

No te pierdas cada semana el resumen de la semana completa dentro de la grieta del invocador.

Tabla de posiciones

1-Estral 5V-1D

2-Isurus 5V-1D

3-Six Karma 4V-2D

4-Infinity 3V-3D

5-Rainbow 7 3V-3D

6-All Knights 3V-3D

7-The Kings 1V-5D

8-Team AZE 0V-6D

Siguientes enfrentamientos en la LLA 2023

Te dejamos el calendario para el último día en la temporada regular de la liga latinoamericana de League of Legends.

Martes 7 de marzo

Isurus vs All Knights – 16:00 hrs

The Kings vs Infinity – 18:00 hrs

Miércoles 8 de marzo

Six Karma vs Estral – 16:00 hrs

Rainbow 7 vs Team AZE – 18:00 hrs