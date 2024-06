Así va la tabla de goleo de la Eurocopa 2024 tras la jornada 1

Luego de cinco días de actividad en la Eurocopa 2024 y tras 12 partidos disputados han terminado los encuentros de la jornada 1 de la fase de grupos. La primera fecha nos ha dejado 11 victorias y solo un empate. En ocho partidos terminaron anotando tres o más goles en los encuentros, por lo que hubo buenas emociones en algunos partidos.

REPORT: Portugal recover in the second half to snatch victory with Francisco Conceição’s dramatic winner 📰👇 #EURO2024 | #PORCZE

