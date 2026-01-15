logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Tigres vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 2 del Torneo Clausura 2026, marcador online

Sigue las acciones en vivo del compromiso entre los pupilos de Guido Pizarro y el club dirigido por Efraín Juárez a través de la señal de TV Azteca Deportes.

Tigres vs Pumas
Notas,
Liga MX

Escrito por:  Erick De la Rosa

Duelo por la señal de TV Azteca Deportes, los Tigres de la UANL abren las puertas del 'Volcán' para recibir a los Pumas de la UNAM en un cotejo que promete goles y emociones al por mayor. Los dirigidos por Guido Pizarro vienen de sacar las tres unidades en la cancha del Atlético San Luis, mientras que, Universidad Nacional no pasó del empate a un gol en casa ante los Gallos Blancos de Querétaro. Recuerda que, podrás disfrutar el partido totalmente EN VIVO y GRATIS el partido por la señal de Azteca Siete, la APP de Azteca Deportes o la página de aztecadeportes.com.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Gilberto Mora es BAJA de Xolos de Tijuana en el Clausura 2026

Tags relacionados
Pumas Tigres de la UANL