Tigres vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 2 del Torneo Clausura 2026, marcador online

Duelo por la señal de TV Azteca Deportes, los Tigres de la UANL abren las puertas del 'Volcán' para recibir a los Pumas de la UNAM en un cotejo que promete goles y emociones al por mayor. Los dirigidos por Guido Pizarro vienen de sacar las tres unidades en la cancha del Atlético San Luis, mientras que, Universidad Nacional no pasó del empate a un gol en casa ante los Gallos Blancos de Querétaro. Recuerda que, podrás disfrutar el partido totalmente EN VIVO y GRATIS el partido por la señal de Azteca Siete, la APP de Azteca Deportes o la página de aztecadeportes.com.

