Tigres vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el Clásico Regio de la jornada 10 del Clausura 2026, marcador online
El ‘Volcán’ abre sus puertas para recibir una edición más del duelo por el orgullo de Nuevo León, Tigres y Rayados se juegan más de tres unidades por TV Azteca Deportes.
El Universitario se pone de gala para encarar una edición más del Clásico Regio entre los Tigres de la UANL y los Rayados de Monterrey en duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026. Duelo de más de tres unidades y por si fuera poco, implicación directa para posiciones de liguilla. La Pandilla es séptima con 13 unidades y el cuadro felino está un puesto abajo con las mismos puntos pero con peor diferencia de goles. Sigue EN VIVO y totalmente GRATIS el partido por la señal de TV Azteca Deportes, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com
