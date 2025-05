Toluca vs América, ver GRATIS y EN VIVO el partido de vuelta de la final de la Liga BBVA MX, Clausura 2025

¡El día más esperado de la temporada! No hay día que no se llegue y fecha que no se cumpla y este domingo 25 de mayo de 2025, Toluca y América juegan el partido de vuelta de la gran final del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX para conocer al campeón, en duelo que podrás disfrutar completamente en vivo y gratis a través de la transmisión de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

En un encuentro que se llevará a cabo en el mítico Nemesio Díez también conocido como La Bombonera, el conjunto dirigido por Antonio “Turco” Mohamed, buscará conseguir su undécimo título en el futbol mexicano de la mano de un entrenador que ya sabe lo que es ser campeón de la Liga BBVA MX con equipos como Rayados de Monterrey, Xolos de Tijuana y el mismo América.

Por su parte, las Águilas de André Jardine desean lograr el tetracampeonato de la Liga BBVA MX, algo que solo ha conseguido su archirrival las Chivas Rayadas del Guadalajara a finales de los 50’s y principios de los 60’s del siglo anterior, sin embargo, tendrán a la tribuna en contra, ya que la afición Escarlata es una de las más pasionales del futbol mexicano.

Toluca vs América EN VIVO, GRAN FINAL del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Toluca vs América, ver gratis y en vivo el partido de vuelta de la final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido de vuelta entre Toluca y América de la gran final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX podrás disfrutarlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este domingo 25 de mayo en punto de las 6:45 pm tiempo del centro de México.



Fecha : Domingo 25 de mayo de 2025

: Domingo 25 de mayo de 2025 Horario : 6:45 pm tiempo del centro de México

: 6:45 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Nemesio Díez, también conocido como La Bombonera, Toluca, Estado de México

: Estadio Nemesio Díez, también conocido como La Bombonera, Toluca, Estado de México Dónde ver en vivo : Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

: Canal 7 de televisión abierta, Narración: Christian Martinoli, Luis García, Zague y David Medrano

Toluca vs América, ¿quién es favorito para ser campeón del Clausura 2025 según las casas de apuestas?

Contrario a lo que sucedió previo al partido de ida de la final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX en donde el América era favorito de forma abismal para ser campeón de acuerdo a las casas de apuestas, ahora ha cambiado la percepción y quien sale como favorito para coronarse este 25 de mayo en el partido de vuelta son los Diablos Rojos del Toluca.

Toluca vs América, favorito según los momios