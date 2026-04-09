Toluca vs LA Galaxy: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los cuartos de final de ida en la Concachampions 2026; marcador online

El monarca del futbol mexicano salta a la cancha en la Concacaf Champions Cup. El Deportivo Toluca enfrentará a Los Angeles Galaxy en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final en el torneo continental. Los pupilos de Antonio Mohamed vienen de caer ante los Gallos Blancos de Querétaro en el torneo local y buscarán recuperar sensaciones en casa ante el cuadro californiano. Por otro lado, el club de la MLS no la ha pasado nada bien en su torneo local y tratará de enderezar el camino con un buen resultado en suelo mexiquense.

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