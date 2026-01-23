TV Azteca transmitirá Atlante vs Jaiba Brava en la Jornada 3 de la Liga BBVA Expansión MX

Las emociones de la Liga BBVA Expansión MX regresan a la señal de TV Azteca Deportes. Este 24 de enero, vas a poder disfrutar del partido de la Jornada 3 con sede en el Estadio Agustín Coruco Díaz, Atlante vs Jaiba Brava en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

Y es que los 'Potros de Hierro' se suman a la oferta de transmisiones del equipo de FUT Azteca, pues los compromisos del cuadro azulgrana se van a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca Deportes Network así como en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

Dirigidos por Ricardo Carbajal, el Atlante encara el juego de la Fecha 3 luego de haber descansado durante la Jornada 2. Por su parte, la escuadra de Tampico Madero viene de perder en casa ante Tepatitlán.

En el arranque del Torneo Clausura 2026, los 'Potros de Hierro' se ubican en el lugar 12 de la tabla general, mientras que la Jaiba Brava ocupa el puesto 14 de la clasificación en una competencia que de momento, lidera el Club Atlético Morelia con paso perfecto.

Historial del Atlante vs Tampico Madero

En el historial reciente entre el Atlante y Tampico Madero, el dominio es claro para el conjunto azulgrana, pues a lo largo de los últimos cinco partidos entre ambas escuadras marca tres victorias para los ‘Potros de Hierro’ por un triunfo de la Jaiba Brava y un partido igualado.

Durante los últimos tres partidos disputados entre ambos conjuntos en la casa del cuadro azulgrana, el equipo de Tamaulipas no ha podido sacar puntos en calidad de visitante.

