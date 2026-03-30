Tv Azteca transmitirá el México vs Bélgica, partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Este martes 31 de marzo la Selección Mexicana tendrá otra gran prueba en su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre medirá fuerzas ante su similar de Bélgica en el emblemático Estadio de Chicago, un duelo que promete grandes emociones y que los aficionados podrán disfrutar a través de la señal de TV Azteca.

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México vs Bélgica EN VIVO Y GRATIS, partido de preparación de la fecha FIFA de marzo 2026

¿Qué esperar de México ante Bélgica?

Tras el empate sin goles ante Portugal en la reinauguración del Estadio CDMX el pasado sábado, el conjunto Azteca viaja a la "Ciudad de los Vientos" con la misión de mejorar su contundencia. Bélgica, que llega con un alto nivel de juego tras golear 5-2 a Estados Unidos hace apenas unos días, presentará una alineación estelar que incluye figuras de la talla de Kevin De Bruyne, representando un examen de nivel europeo puro para la defensa mexicana, como fue el ataque portugués.

Este encuentro es crucial para el Vasco, quien debe definir los últimos cupos de la lista mundialista. México debutará en la en la fiesta mundialista el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio CDMX, por lo que el funcionamiento colectivo ante una de las mejores selecciones del ranking FIFA será determinante para llegar al cien en el debut mundialista.

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¿Dónde ver el partido México vs Bélgica?

La cobertura de Azteca Deportes al estilo único de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano, Inés Sainz, entre otros, llevarán las emociones del encuentro directamente a los hogares mexicanos.

Partido: México vs. Bélgica (Amistoso Internacional)

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

Horario de inicio: 18:50 horas (Tiempo del Centro de México)

Canales: Azteca 7, el sitio web de Azteca Deportes y su APP oficial.

Se espera un lleno total en Chicago, una ciudad que históricamente se ha volcado en apoyo a la Selección Mexicana. Con más de 60,000 espectadores previstos, el ambiente será digno de una justa mundialista, sirviendo como el escenario perfecto para que México demuestre que está listo para competir con las potencias globales en el torneo que coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

