Barcelona y Feyenoord, cabezas de serie del sorteo de la Champions League

La UEFA da a conocer los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Champions League que se realizará el próximo jueves 31 de agosto en Mónaco a las 10:00 AM tiempo del centro de México.

Barcelona, campeón de LaLiga española, Sevilla, campeón de la Europa League, figuran entre los cabezas de serie que lidera el Manchester City, defensor del título.

Bayern Munich, Paris Saint Germain (PSG), Benfica, Napoli y Feyenoord, los campeones de las otras principales ligas, serán los otros equipos que se encontrarán en el Bombo 1.

Real Madrid y Atlético de Madrid figuran en el bombo 2, que estarán junto con los equipos de Manchester United, Inter de Milán, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Porto, donde jugará Jorge Sánchez y Arsenal.

Real Sociedad, Shakhtar Donetsk, Sazlburgo, Milan, Lazio, Estrella Roja, Celtic de Glasgow, Union Berlín, Lens, Newcastle, Galatasaray, Braga, Young Boys y los ganadores de este miércoles, con los partidos AEK Atenas, donde juegan los mexicanos Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, vs Royal Antwerp, Copenhague vs Rakow y PSV vs Rangers.

¿Cuándo se disputará la fase de grupos de la Champions League?

La fase de grupos se disputará los días 19/20 de septiembre, 3/4 y 24/25 de octubre, 7/8 y 28/29 de noviembre y 12/13 de diciembre. Al igual que las pasadas temporadas, los dos primeros accederán a los octavos de final y los terceros pasarán a los ‘play offs’ de la Europa League.

Como ya es tradicional, durante la celebración del sorteo tendrá lugar la entrega de premios a los mejores jugadores y entrenadores de la campaña 2022/23 tanto en categoría femenina como masculina.

Las españolas y campeonas del mundo Aitana Bonmatí y Olga Carmona, junto con la australiana Sam Kerr, han sido nominadas para el premio a mejor jugadora del año por la UEFA en la temporada 22-23.

El argentino Lionel Messi, hasta el curso pasado en el PSG y ahora en el Inter Miami, el belga Kevin de Bruyne y el noruego Erling Haaland, ambos del Manchester City, son los tres candidatos al premio a mejor jugador de la temporada 2022/23 de la UEFA.

Los aspirantes a mejor entrenador de futbol femenino son los españoles Jonathan Giráldez, técnico del Barcelona, y Jorge Vilda, técnico de la Selección de España, así como la neerlandesa Sarina Wiegman, semifinalista de la Copa del Mundo con Inglaterra.

Los aspirantes a mejor entrenador varonil son el español Josep Guardiola (Manchester City), y los italianos Simone Inzaghi (Inter Milan) y Luciano Spalletti (Napoli).