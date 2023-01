¿Cómo se verían los equipos de la NFL con uniforme de Call of Duty?

Gracias a un programa de inteligencia artificial podemos ver a los 32 equipos de la NFL luciendo armamento militar al puro estilo de Call of Duty, no se sabe quién ha creado estas imagines, pero sin duda alguna querrás ver a tu escudara favorita del futbol americano luciendo este uniforme en Warzone.

Equipos de la NFL

1. Buffalo Bills

2. Kansas City Chiefs

3. Tampa Bay Buccaneers

4. Green Bay Packers

5. Los Angeles Rams

6. Los Angeles Chargers

7. San Francisco 49ers

8. Baltimore Ravens

9. Dallas Cowboys

10. Cincinnati Bengals

11. Denver Broncos

12. Indianapolis Colts

13. Philadelphia Eagles

14. Cleveland Browns

15. Miami Dolphins

16. Arizona Cardinals

17. Tennessee Titans

18. New England Patriots

19. Las Vegas Raiders

20. Pittsburgh Steelers

21. New Orleans Saints

22. Minnesota Vikings

23. Washington Commanders

24. Detroit Lions

25. New York Jets

26. New York Giants

27. Carolina Panthers

28. Chicago Bears

29. Seattle Seahawks

30. Jacksonville Jaguars

31. Atlanta Falcons

32. Houston Texans