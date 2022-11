Son 26 horas de viaje al Mundial de Qatar 2022 | Los Protagonistas

El viaje a Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo partiendo desde México es largo. Con 26 horas por delante, Daniel Sosa emprende la aventura al Mundial.

¿Qué no hacer en un viaje largo?

Para poder disfrutar del viaje a la Copa del Mundo de Qatar 2022, hay algunas recomendaciones a seguir por parte del integrante del Mundial de la Comedia.

1- Usar ropa flexible. Es importante ir de forma cómoda durante un vuelo de tantas horas, entre ir sentado y ponerse de pie, hay que sentirse bien en todo momento.

2- No tomar lácteos. Para poder disfrutar del viaje se recomienda no tomar leche, comer queso o cualquier tipo de lácteo, pues el sistema digestivo lo puede resentir y el viaje a tierras lejanas no será tan placentero.

3- No faltarle el respeto a las sobrecargo.

4- No hacer plática con personas extrañas.

5- No cantar a todo volumen en caso de escuchar música para no molestar a los demás pasajeros.