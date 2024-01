OFICIAL: Vuelve el descenso a México

Desde hace tiempo la afición en México pide a gritos el regreso del descenso y ello está a punto de suceder gracias a una nueva liga. La People’s League dará arranque el 30 de enero y promete brindar un sinfín de emociones con un reglamento diferente y mejor adaptado a la actualidad, mismo que incluye la introducción de la pérdida de categoría.

Tal como lo ha anunciado Luis García, comisionado de la liga, recientemente, el noveno y décimo lugar de la tabla se verán las caras en un partido que no solo definirá al último lugar, sino al cuadro que descienda y desaparezca. Con ello se busca que exista un nivel de competencia al máximo nivel desde las primeras jornadas del campeonato y que los seguidores puedan estar seguros de ver partidos llenos de intensidad y entrega. No solo es por el orgullo, habrá consecuencias si el desempeño no está a la altura.

Descubre las reglas de la People’s League, un torneo innovador en el fútbol mexicano

Te puede interesar: El contundente mensaje de Santiago Giménez tras estrenarse su documental

“En la People’s League, a diferencia de otros lugares, de la calle de enfrente y de ciertas ligas, aquí habrá descenso. Un equipo de los 10 que están en la People’s League se va a ir al carajo, va a desaparecer. Aquí no tenemos miedo, va a haber descenso. El equipo número nueve y el equipo número 10 se van a enfrentar en un partido final para ver quién desaparece. En la People’s League no tenemos miedo”, ha dicho el Doctor García al presentar las reglas de la competencia.

Las reglas de la People’s League

- Inicio del partido: Es con Shootout

- Valor de los goles: Chilena, tijera, palomita, palomita o atrás de media cancha vale doble. Gol del portero desde el área vale doble.

- Minuto del diablo: Si un equipo anota en el minuto 6 del primer o segundo tiempo, puede sacar a un rival por dos minutos

- Modo Power: 2 minutos aleatorios donde se encienden las luces y la música y los goles anotados valen dobles

- El fuera de lugar no existe

- Muerte súbita: En caso de empate hay muerte súbita en penales cobrados por DTs, dueños o un invitado.

- Saque lateral: Se ejecuta con el pie y puede anotarse gol de forma directa

Te puede interesar: Alexis Vega habría decidido jugar con Messi en Miami