Xavi habla sobre un posible regreso de Lionel Messi al Barcelona

La historia de Lionel Messi y el Barcelona no se puede borrar. No cabe duda de que el astro argentino es una de las más grandes leyendas del club catalán. Pese a que su salida no fue la esperada en 2021, los culés no olvidan al 10 y sueñan con que algún día vuelva a vestir sus colores.

Su ex compañero y ahora entrenador del Barça, Xavi, contestó la interrogante sobre un posible regreso de ‘Leo':

‘Esta es su casa’ Xavi sobre Lionel Messi en el Barcelona

‘Nada que añadir. Ya he dicho en muchos momentos que esta es su casa. Para Leo esta es su casa. Que tiene las puertas abiertas y no puedo decir nada más. Es un amigo, estamos en contacto permanente. Con el presi (Joan Laporta) hablamos de muchísimas cosas y nada más. Dependerá mucho de lo que quiera hacer en su futuro, de lo que encaje para el club también, pero esta es su casa.’

