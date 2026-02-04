Xelajú vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Primera Ronda de la Concachampions 2026, hoy miércoles 4 de febrero, marcador online

Los Rayados de Monterrey se varán las caras con el Xelajú en un duelo que se llevará a cabo en el Estadio Mario Camposeco. La Pandilla parte como favorito para llevarse la serie, pero el cotejo en suelo centroamericano no pinta tan sencillo. Por otro lado, el conjunto chapín tratará de dar la campanada en el partido de ida y sentenciar la serie en el Gigante de Acero. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto de este partido por TV Azteca Deportes.

