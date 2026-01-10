Xolos de Tijuana vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 del Clausura 2026; marcador online

Te puede interesar: CONFIRMADO: André Jardine es BAJA del América en el Clausura 2026

Arranca el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. En el Estadio Caliente, Xolos recibe al América en la Jornada 1 de la nueva campaña. Dirigidos por Sebastián Abreu, el equipo de Tijuana cuenta con cinco altas para este certamen donde destacan las incorporaciones de Josef Martínez e Ignacio Rivero.

Del otro lado, la escuadra azulcrema comandada por André Jardine no va a poder contar con su DT en el banquillo, pues el entrenador está sancionado debido a una tarjeta roja en la Liguilla del Apertura 2025.

