10 personas murieron en operación policial en Río de Janeiro

Al menos 10 personas murieron y otras tres resultaron heridas en una operación policial en la ciudad brasileña de Río de Janeiro , informaron el miércoles las autoridades del estado. La operación tenía como objetivo localizar y detener a miembros del Comando Vermelho (Comando Rojo), una de las mayores organizaciones criminales de Brasil., y durante la misma, las autoridades fueron atacadas por individuos armados, según la policía.

Un agente resultó herido tras recibir un impacto por bala en el abdomen, pero se encuentra estable tras ser hospitalizado. Entre los muertos se encuentran Fiel y Du Leme, líderes de los empobrecidos barrios de Juramento y Chatuba, conocidos localmente como "favelas", dijo la policía. El número de víctimas fue confirmado por la dirección de un hospital, al que llegaron 13 personas tiroteadas, 10 de las cuales llegaron sin vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro, nueve de las víctimas eran integrantes del Comando Vermelho que se resistieron a la acción de las autoridades y a las que les fueron incautados seis fusiles, granadas y municiones.

Uno de los muertos fue identificado como Carlos Alberto Marques Toledo, que era señalado como el jefe de la banda de pistoleros que controla el trafico de drogas en Chatuba, una favela en la zona oeste de Río de Janeiro distante al Complejo da Penha.

🇧🇷 | Un operativo policial en una favela de Río de Janeiro, Brasil deja como saldo la muerte de 10 personas. Imágenes de los intensos tiroteos registrados hoy por la mañana. pic.twitter.com/mhm7wW5avq — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 2, 2023

¿Cómo fue la oeración en Río de Janeiro?

De acuerdo con la Policía Civil, la operación fue ordenada precisamente después de que informaciones de inteligencia indicaran que varios líderes del Comando Vermelho estaban reunidos en Vila Cruzeiro para planear la invasión de barriadas controladas por bandas rivales.

En la operación participaron agentes del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), el grupo de elite de la Policía Militarizada de Río de Janeiro, y de la Coordinación de Recursos Especiales (Core) de la Policía Civil.

La acción policial fue respaldada por helicópteros y por vehículos blindados, así como por una enorme pala mecánica, que la Policía tuvo que utilizar para remover las barricadas de cemento montadas por los narcotraficantes para dificultar el ingreso de automóviles a la favela.

Videos de testigos que se publicaron en las redes sociales dan cuenta del intenso tiroteo que tuvieron que sufrir en el vecindario escondidos en sus viviendas y aún en la oscuridad de la noche.