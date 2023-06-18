¡Tragedia en Brasil! 11 muertos y 20 desaparecidos por el paso de un ciclón al sur del país

Al menos 11 personas murieron en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, después de que un ciclón extratropical azotara la región desde el viernes, informaron las autoridades locales.

El ciclón en Brasil provocó tormentas y lluvias torrenciales. Se están realizando búsquedas desde helicópteros en barrios inundados para encontrar a otras 20 personas que han desaparecido. Así lo informó el gobierno de Rio Grande do Sul.

Una de las localidades más afectadas por el ciclón en Brasil fue Caraa, de más de 8.000 habitantes.

Imágenes tomadas desde un helicóptero sobrevolando Caraa muestran zonas residenciales destrozadas y parcelas inundadas en esta región de Brasil.

La situación en Caraa nos preocupa profundamente. Es esencial que podamos cartografiar rápidamente las principales zonas afectadas e identificar a las personas que necesitan ayuda. Eduardo Leite / Gobernador Rio Grande do Sul

Muchos residentes de las zonas afectadas en Brasil se han refugiado en instalaciones deportivas al aire libre de sus pueblos. Las autoridades han emitido una alerta por riesgo de desprendimientos de tierra en varias zonas por el paso del ciclón.

Eduardo Leite, Gobernador Rio Grande do Sul, afirmó que las autoridades han llevado a cabo 2.400 rescates en los dos últimos días.

Las inundaciones mortales en Brasil son habituales y han causado devastación durante décadas.

Las víctimas mortales por el ciclón en Brasil fueron reportadas en los municipios de Maquiné, Sao Leopoldo, Novo Hamburgo, Caraá, Bom Princípio, Sao Sebastiao do Caí, Esteio y Gravataí, en Rio Grande do Sul, según el último boletín de la Defensa Civil.

Además la autoridades están investigando el naufragio de un barco pesquero con ocho tripulantes a bordo por el paso del ciclón en Brasil. El hecho ocurrió en la noche del viernes 16 de junio en el estado vecino de Santa Catarina.

La marina brasileña está realizando la búsqueda pero, hasta el momento, no se han encontrado a las personas que viajaban en la embarcación.

🚨Últimas atualizações para as regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



⚠️Devido à passagem de uma frente fria e a atuação de ciclone extratropical próximo da costa na região Sul (norte do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina), confira abaixo mais informações: pic.twitter.com/MLT4m8tr3U — Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) June 16, 2023

Impacto del ciclón en Brasil

El ciclón que ha pasado en el sur de Brasil, puntualmente, sobre los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, provocó fuertes lluvias por varias horas. La caída ininterrumpida de agua afectó varias vías y dejó sin servicio eléctrico a miles de personas.

Precisamente, las dos compañías de distribución de energía eléctrica que operan en el estado de Río Grande do Sul, información que 460 mil puntos de suministro están inactivos.

El estado de Maquiné, otra de las ciudades más afectadas, quedó aislada en un 80% de la población aledañas. Ahora las personas tienen que buscar la forma de movilizarse. Los afectados fueron reacomodados en escuelas e iglesias.