¡Tragedia en Brasil! 11 muertos y 20 desaparecidos por el paso de un ciclón al sur del país

🚨Últimas atualizações para as regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



⚠️Devido à passagem de uma frente fria e a atuação de ciclone extratropical próximo da costa na região Sul (norte do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina), confira abaixo mais informações: pic.twitter.com/MLT4m8tr3U