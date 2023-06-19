110 millones de personas fueron desplazadas a la fuerza a nivel mundial en solo un año

La agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) publicó un último informe, donde advierte que el número de personas desplazadas a nivel mundial alcanzó una cifra récord en 2022. Ante esta situación, la agencia pide una “acción colectiva inmediata” para aliviar las causas de los desplazamientos forzosos y su impacto en los países de tránsito y destino.

En una entrevista con Noticias ONU, el director adjunto de ACNUR, Giovanni Bassu, destacó que, tras un aumento de 19.1 millones de personas desplazadas respecto al año anterior, la cifra total alcanzó niveles récord en 2022.

“La verdad es que los números son bastante dramáticos. Hablamos de 108 millones de personas forzosamente desplazadas. Es el incremento anual más grande que hemos visto. Las cosas no están mejorando”. Director adjunto de ACNUR

Principales motivos del de desplazamiento forzado

Según el informe, la guerra de Ucrania fue la principal causa de desplazamiento en 2022. El número de refugiados de Ucrania pasó de 27 mil 300 a finales de 2021 a 5.7 millones a finales de 2022, lo que representa la salida más rápida de refugiados de cualquier lugar del mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, las estimaciones para el número de refugiados procedentes de Afganistán fueron muy superiores a finales de 2022 debido a estimaciones revisadas de afganos acogidos en Irán, muchos de los cuales habían llegado en años anteriores.

En lo que va de año, la trayectoria ascendente de los desplazamientos forzosos a escala mundial no ha mostrado signos de desaceleración, ya que el estallido del conflicto en Sudán desencadenó nuevos flujos de salida, elevando el total mundial a unos 110 millones en mayo.

Ayer anunciamos otro año récord de desplazamientos forzosos. Un récord que esperábamos no volver a superar.



En vísperas del #DíadelRefugiado, trabajemos juntos para encontrar soluciones duraderas para las personas refugiadas y ayudarles a encontrar esperanza lejos del hogar. pic.twitter.com/tLmc3DsF7N — ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados (@ACNURamericas) June 15, 2023

El informe diferencia entre refugiados, o personas que cruzaron una frontera internacional en busca de seguridad, y desplazados, individuos que transitaron dentro de su país al huir de conflictos y violencia. En el primer caso, los autores hablan de más de un tercio del total mundial: hubo unos 35.3 millones de refugiados en 2022. En cuanto a desplazados, los autores hablan de unos 62.5 millones de personas, un 58% de la totalidad.

Asimismo, el director adjunto señaló que en esos países de destino ya existen dificultades para cumplir con las metas de desarrollo, por lo que asumen la responsabilidad en servicio de todas las demás naciones.

En concreto, el informe señala que los 46 países menos desarrollados, que representan menos del 1.3% del producto interior bruto mundial, acogen a más del 20% de todos los refugiados.

La situación de América Latina, el Caribe y los niños que abandonan sus hogares

El informe reflejó revisiones al alza por parte de Colombia y Perú de las cifras de venezolanos, en su mayoría clasificados como "otras personas que necesitan protección internacional".

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte que el número de niños desplazados forzosamente de sus hogares se ha duplicado en la última década, alcanzando los 43.3 millones a finales de 2022.