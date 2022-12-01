13 de diciembre inicia proceso de renovación de consejeros del INE

Al margen de que se logre una reforma electoral, la Cámara de Diputados comenzara a partir del próximo 13 de diciembre el proceso para la designación de cuatro nuevos consejeros del INE que sustituirán a los que concluyen funciones en abril de 2023.

El diputado de Morena, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, señaló que el proceso consta de varias etapas que de acuerdo a la ley vigente deberán cumplirse.

Explicó que una vez publicada la convocatoria se abrirá el proceso de registro para que todo aquel ciudadano que tenga aspiraciones de formar parte del Consejo General del INE.

“La convocatoria, yo creo que el 13 de diciembre sale la convocatoria, la integración del Comité Técnico y los lineamientos para la selección de quienes aspiren a ser los consejeros. Así está establecido en la Ley. Tienen que emitirse las tres cosas. Se publica la convocatoria y concluirá el 30 de marzo”, detalló Mier.

El Comité Técnico estará conformado por 7 integrantes; tres designados por la Cámara de Diputados, 2 por la CNDH y 2 más por el INAI. Será el encargado llevar a cabo el procedimiento para la presentación de ensayos, entrevistas, depurar la lista de participantes y selección de semifinalistas.

PRI se dice listo para el proceso.

El PRI se dijo listo para el proceso y buscar los consensos para que los nuevos consejeros electorales sean los mejores y tengan el respaldo de las dos terceras partes de los 500 diputados. No obstante, señalo que la misma prevé que en caso de no alcanzar acuerdos y los votos que se requieren se recurrirá al proceso de insaculación.

Rubén Moreira, coordinador del PRI señaló: “Aquí lo que debe haber cabida es para buscar los mejores perfiles. Nosotros debemos de insistir en eso, que los mejores perfiles, los mejor evaluados, que quien salga de acá, salga con las dos terceras partes y no recurramos a la tómbola, aunque es un mecanismo legal, está en la ley, pues yo creo que lo más conveniente es que el que sea presidente y los que sean consejeros tengan el consenso de los partidos políticos”.

Los integrantes del INE que concluyen su gestión en abril del próximo año son: Lorenzo Cordova Vianello, actual presidente y los consejeros Adriana Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón.