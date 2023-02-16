Este jueves 16 de febrero, durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que en el país existen más de 16 mil hectáreas de territorio para poder ser declaradas como Áreas Naturales Protegidas.

“De las reservas territoriales del Fonatur se han identificado 16 mil 414 hectáreas con alto valor ambiental que pueden ser convertidas en Áreas Naturales Protegidas. Con ello se contribuirá a garantizar al pueblo su derecho a un medioambiente sano y a proteger especies en peligro de extinción", destacó.

Cabe destacar que las hectáreas se encuentran en seis entidades del país: Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa.

El propósito de convertidas las hectáreas en Áreas Naturales Protegidas es garantizar al pueblo su derecho a un ambiente sano, así como para proteger especies en peligro de extinción, evitar la desmedida explotación de recursos naturales, combatir la corrupción inmobiliaria y proteger el patrimonio público, de acuerdo con Javier May.

Más de 16 mil hectáreas de Fonatur serán Áreas Naturales Protegidas

|Mañanera

¿En qué estados se encuentran las hectáreas de Fonatur?

Cabe destacar que las hectáreas se encuentran en seis entidades del país:

Baja California,66 mil hectáreas

Baja California Sur, 8 mil hectáreas

Guerrero, 981 mil hectáreas

Oaxaca, 5 mil hectáreas

Quintana Roo, 115 mil hectáreas

Sinaloa mil 921 hectáreas

Por su parte, el presidente López Obrador señaló que durante años ha habido mucha corrupción en el Fonatur y lo que se busca es "devolver al pueblo lo que es del pueblo".

#EnLaMañanera | Más de 16 mil hectáreas de reservas de #Fonatur podrían convertirse en parques naturales, así lo explicó Humberto Adán Peña Fuentes, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. pic.twitter.com/DkVyjZtVLw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 16, 2023

Aclaró que las hectáreas de Fonatur fueron privilegios para algunos funcionarios que se encargaron de vender estos espacios para el beneficio de unos pocos y lucraron con los recursos públicos a costa de la gente.

"Las playas de México son de todos y de todas los mexicanos", mencionó.

El plan será concretado en 180 días hábiles, así lo aseguró Adán Peña Fuentes, comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Con este se protegerán especies como la rata canguro de San Quintin, la lagartija de piedra bajacaliforniana, los jaguares que habitan en Oaxaca, así como la guacamaya verde y la tangara cabeza rayada de Quintana Roo.