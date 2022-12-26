Sube a 17 el número de muertos por fuertes nevadas en Japón

Se eleva a 17 muertos y 93 heridos la cifra de muertos por las nevadas que afectaron Japón, luego de Navidad, las personas murieron por resbalar desde sus techos al intentar remover la nieve o quedaron enterrados debajo de la nieve.

Además, cientos de hogares permanecen sin electricidad, varios vehículos se encuentran varados en las carreteras y el servicio de trenes y vuelos fueron suspendidos. Ante esto, las autoridades de Japón pidieron a los habitantes tener cuidado y no intentar remover la nieve solos.

Honshu, la isla principal de Japón y Hokkaido, en el norte, han sufrido de fuertes nevadas en los últimos días. Ante esto, la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres de Japón señaló que una mujer de 70 años fue encontrada muerta debajo de una gran pila de nieve que cayó en Nagai.

En Niigata, algunos fabricantes de mochi, pasteles de arroz que son considerados muy especiales para la celebración en Año Nuevo del país, señalaron retrasos en los pedidos y es posible que no lleguen a los hogares a tiempo a causa de las nevadas.

Van 17 muertos por nevadas en Japón|Pexels

Tormenta glaciar en Estados Unidos deja 46 fallecidos

Japón no es el único que ha sufrido de nevadas y tormentas intensas, pues en Estados Unidos aumentó a 46 el número de fallecidos por la tormenta glacial Elliot; sin embargo, se espera que el número de víctimas aumente debido a que varios habitantes han quedado atrapados en sus vehículos, o en sus casas y sin electricidad.

Las muertes se han registrado en 12 estados: Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Tennessee y Wisconsin. Algunos fueron encontrados en automóviles, otros, en la calle en bancos de nieve.

⚠️La alcaldía Tlalpan informa que esta tarde, alrededor de las 17:00 hrs. comenzó a caer aguanieve en las zonas altas del Ajusco. pic.twitter.com/BuLfnr2cvb — Alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl) December 26, 2022

Nieve en CDMX por frente frío número 19

El frente frío número 19 dejó bajas temperaturas y nevadas en zonas altas de la Ciudad de México como el Ajusco y Santa Ana Tlacotenco. Asimismo, se registró nieve en el nevado de Toluca y en el Cerro San Miguel de la alcaldía Cuajimalpa.