20 millones se llevará cada consejero del INE en abril: Ignacio Mier

Ciudad de México. Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, acusó que los consejeros del INE que dejarán el cargo se llevarán a la bolsa cerca de 20 millones de pesos cada uno por sus servicios prestados, monto que saldrá del cochinito convertido en fidecomisos creados a modo.

Dijo que el rechazo de los consejeros al Plan B que está en espera de aprobación en la Cámara de Senadores y la marcha que se alista para el próximo 26, es por el dinero que se dejara de dar a los derroches y grandes sueldos de consejeros.

Consejeros no se irán con las manos vacias: Mier

Pero alertó que ni Lorenzo Córdova ni Ciro Murayama ni los otros dos que se van, se irán con las manos vacías.

“El fondo del asunto es dinero. El dinero es el diablo. Desafortunadamente el diablo se enquistó en el Instituto Nacional Electoral. Toda gira, en torno al dinero. Yo pregunto cuánto se van a llevar los cuatro que terminan: Ciro, que estaba en la Comisión de Fiscalización, cuándo le va a informar al pueblo de México cuánto ganó y cuánto se va a llevar de esos fideicomisos que están hechos como cochinito que engorde, para que cuando ellos se vayan, seguramente, y si no me equivoco y que me lo demuestren, si no va a llevar más de 20 millones de pesos por haber “servido” al país, lo que no tiene ningún trabajador”, señaló el líder de los morenista en San Lázaro.

Cuestionado sobre las controversias en contra del Plan B, Ignacio Mier así respondió:

“Es el deporte de andar queriendo cuestionar al niño que no ha nacido. No ha nacido, nonato es él”.