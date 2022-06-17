En 2050, el 75% de la población mundial vivirá en sequía: ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que para 2050, tres cuartas partes de la población mundial vivirán en condiciones de sequía, uno de los desastres naturales más graves.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2022, la ONU recordó que estos fenómenos tienen un impacto negativo en la salud, el desarrollo económico y los sistemas alimentarios globales.

“Para 2050, las tres cuartas partes de la población mundial y la mitad de la producción global de cereales estarán expuestas a una grave escasez de agua”, advirtió.

Las sequías son uno de los desastres naturales más graves.

Para 2050, se estima que 3/4 de la población mundial vivirá en zonas áridas.



En este Día de la Desertificación y la Sequía, la @UNCCD explica cómo puedes tomar medidas: https://t.co/GZ4eEzfcoA pic.twitter.com/5vve7PrJIu — Naciones Unidas (@ONU_es) June 17, 2022

Duración y gravedad de una sequía serán más graves en el futuro

El informe “La sequía en números”, presentado en mayo 2022 por la ONU, precisa que la humanidad está en “una encrucijada” por la gestión de las sequías, lo que convierte en una necesidad la reducción de este fenómeno.

“Todos los hechos y las cifras apuntan a una trayectoria ascendente en la duración de las sequías y la gravedad de sus impactos”, resaltó el informe, citado por la ONU.

De acuerdo con el documento, el número y la duración de las sequías aumentaron 29 por ciento desde el año 2000, además representan el 15 por ciento de las catástrofes naturales.

Todos dependemos del suelo para obtener alimentos. Sin embargo, cada 5 segundos se pierde el equivalente a un campo de fútbol debido a la erosión.



Mira cómo proteger este valioso recurso en el Día de la Desertificación y la Sequía: https://t.co/oKveyBJJJG via @FAOenEspanol pic.twitter.com/fdaSAaywTH — Naciones Unidas (@ONU_es) June 17, 2022

Una sequía puede acarrear problemas financieros, a modo de ejemplo la ONU explicó que entre 1998 y 2017 hubo una pérdida económica a nivel mundial de 124 millones de dólares, solo por este fenómeno.

El informe también destacó que para el próximo año, alrededor de 700 millones de personas estarán en riesgo de desplazamiento por una sequía; mientras que en el 2040 uno de cada cuatro niños vivirá en áreas con escasez extrema de agua.

¿Qué es una sequía?

La sequía es un fenómeno natural que consiste en la deficiencia de humedad anormal y persistente de una zona determinada, con efectos negativos en la vegetación, la fauna y las personas.

La falta de lluvias no es la única causa de sequías, también pueden aparecer por la degradación de la tierra y el cambio climático. Son fenómenos inevitables que no tienen una duración bien definida.

En México, hasta el 31 de mayo de 2022 el área con sequía de moderada a excepcional era de 56.17 por ciento, lo que representa una ligera disminución de 0.7 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Al 31de mayo de 2022, el 56.17% del país tiene condiciones de #Sequía de moderada a excepcional. Consulta más información en 👉 https://t.co/PzCzURqeTJ pic.twitter.com/djuIkQhAmI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 4, 2022

Las entidades con mayor afectación son Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, según el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

