3 marines muertos y 5 heridos durante maniobras en Australia

Al menos tres infantes de marina de Estados Unidos murieron este domingo y cinco sufrieron lesiones graves en un accidente de un avión-helicóptero del Cuerpo de Marines en una isla del norte de Australia durante un ejercicio multinacional, dijeron las autoridades.

Los marines confirmaron las tres muertes en la isla Melville y dijeron que los cinco heridos fueron trasladados en estado grave a la ciudad continental de Darwin, a 80 kilómetros, para recibir tratamiento hospitalario.

El helicóptero Bell Boeing V-22 Osprey se estrelló alrededor de las 9:30 de la mañana, según un comunicado.

"Los esfuerzos de recuperación están en curso", dijo el documento, que añadió que la causa del accidente estaba bajo investigación.

Se habían enviado aviones desde Darwin para rescatar a más supervivientes desde la remota isla, pero horas después no se habían publicado más detalles sobre el destino de los otros 15 marines a bordo.

¿Qué pasó con los pasajeros?

El comisionado de policía del Territorio del Norte, Michael Murphy, dijo que nadie a bordo había escapado ileso.

Uno de los heridos estaba siendo operado en el Hospital Royal Darwin, según la ministra principal del Territorio del Norte, Natasha Fyles, unas seis horas después del accidente.

"Reconocemos que se trata de un incidente terrible", dijo Fyles. "El gobierno del Territorio del Norte está dispuesto a ofrecer toda la asistencia necesaria".

Un helicóptero militar que transportaba al menos a 20 marines estadounidenses se estrelló frente a la costa de Darwin, #Australia, durante unos ejercicios militares. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2023

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que sólo estadounidenses resultaron heridos en el accidente durante el ejercicio Predators Run, en el que participan los ejércitos de Estados Unidos, Australia, Indonesia, Filipinas y Timor Oriental.

El ejercicio de 12 días está programado para finalizar el 7 de septiembre e involucra tropas en tierra, mar y aire. Sin embargo, quedó en pausa desde el accidente.

El Osprey es un avión híbrido que despega y aterriza como un helicóptero, pero durante el vuelo puede girar sus hélices hacia adelante y volar mucho más rápido como un avión. Versiones de la nave son pilotadas por el Cuerpo de Marines, la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

