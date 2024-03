De Oaxaca para el Museo de Louvre en Francia, así cambió la vida de Ángela

La vida de Ángela Hernández, artista plástico, cambió mucho en la época de pospandemia, pues el escenario era gris e incierto como el de muchísimas personas en el mundo, pero esto cambió cuando Fuerza Informativa Azteca (FIA) se cruzó en su línea de vida. Así lo cuenta con motivo de los 30 Años de Hechos.

“No sabía como, deja tú vivir dignamente, vivir. (...) Yo comencé a hacer murales. Tuve que abrirme el paso de hacer cuadros a tener que irme a las paredes”. Es así que el reportero, Édgar Galicia, tuvo contacto con un mural de Ángela en Oaxaca y la contactó. Ese fue el inicio del cambio en la vida de la artista.

De Oaxaca para el Museo de Louvre

En junio de 2021, Ángela fue elegida para presentar su obra en el museo de Louvre, en Francia. “Esa ocasión yo tenía como unas 20 piezas en mi taller y otras 4 o 5 en galería. Se me acabó la obra. Me llegaron pedidos. Me conoció mucha gente. Lo que me cambió totalmente es que pude invertir para poder después hacer otro viaje cuando me volvieron a seleccionar en el museo de Louvre, en París, ahora sí pude ir presencial”, relata.

La artista resalta que si no existiera la televisión, muchos casos de injusticia no estarían resueltos porque “toda la gente tiene voz, pero creo que lo que ayuda la televisora es que hace más ruido y sube todo el volumen para que esa voz se escuche”, menciona a la vez que felicita a Hechos por sus 30 años ininterrumpidos.