De 36 a 147 años de prisión a criminales en El Salvador

Un juzgado especializado de sentencia condenó el lunes a penas que van de 36 a 147 años de cárcel a 15 miembros de un grupo de sicarios que operaban en varios municipios del oriente de El Salvador, informó el Ministerio Público.

Todos fueron sentenciados por dos homicidios agravados, un homicidio agravado en grado de tentativa, dos casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, dos allanamientos de morada, dos robos agravados y agrupaciones ilícitas.

Destaca la sentencia de 147 años de prisión que el tribunal impuso a Carlos Santos Lobos. Por su parte, José Santos Zelaya, el supuesto financista y líder de la estructura criminal; René Francisco Benítez Escobar, alias “Hijos de Chico Pringa”, segundo al mando del grupo de sicarios, y José Reyes Alemán Zelaya, alias “Patrón”, fueron sentenciados a 109 años de cárcel.

Ronal Eduardo García Márquez, alias “Caballo”, tercero al mando del grupo de exterminio, fue sentenciado a 145 años de prisión por los mismos delitos.

Los otros miembros de la estructura criminal recibieron penas que van de 36 a 87 años de cárcel.

Homicidios resueltos

La Fiscalía indicó que con estas condenas se resuelve, entre otros, el homicidio de Andrea Lisseth Guzmán, que fue asesinada con arma de fuego el 23 de abril de 2018 en el cantón El Platanar, municipio de Moncagua.

Siete hombres vestidos con uniformes de policías irrumpieron en la casa de la víctima, simularon un allanamiento, ataron de pies y manos a toda la familia, y se llevaron la mujer para asesinarla de un disparo en la cabeza a unos tres kilómetros de su casa.

Se logró justicia también para la familia de Geldis Turcios Vásquez, que fue asesinada el 20 de mayo de 2018 en el mismo cantón El Platanar con un disparo en la cabeza.

Según la investigación fiscal, la estructura criminal que operaba en los municipios de Ciudad Barrios, Chapeltique y Moncagua del departamento de San Miguel, en el oriente del país, estaba integrada por expolicías, exsoldados y expandilleros, quienes eran financiados por un salvadoreño residente en Estados Unidos.

