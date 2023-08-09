Naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa deja a 41 migrantes de África muertos

Un total de 41 migrantes procedentes de África han muerto en un nuevo naufragio registrado frente a la isla italiana de Lampedusa (sur de Italia), según los testimonios de cuatro supervivientes que fueron rescatados por la Guardia Costera italiana, confirmaron fuentes de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

La embarcación con migrantes partió de Túnez

Los rescatados, que llegaron esta mañana a Lampedusa, explicaron a las autoridades que la embarcación había salido de Sfax (Túnez) y que tras unas seis horas de navegación la nave volcó debido a una gran ola y los migrantes, entre ellos tres niños, cayeron al mar.

Cuatro supervivientes, dos hombres, una mujer y un niño

Los cuatro supervivientes, dos hombres, una mujer y un niño, originarios de Costa de Marfil y Guinea Conakry, se encuentran en estado de shock. Tras ser rescatados en el mar por un carguero, se les trasladó a una patrullera de la Guardia Costera que les desembarcó en Lampedusa, según los medios locales.

15 de los migrantes llevaban chalecos salvavidas

Sólo 15 de los migrantes, que viajaban en una precaria embarcación metálica, llevaban chalecos salvavidas, pero se ahogaron igualmente, añadieron los supervivientes en su relato a los mediadores de la OIM que trabajan habitualmente en la isla, el territorio italiano más cercano a África.

Por el momento, no está claro cuándo ocurrió el naufragio, si en las últimas horas o si tuvo lugar hace días, ya que los supervivientes se encuentran muy confusos, explicaron las fuentes, mientras la fiscalía de Agrigento ha abierto una investigación por el suceso.

Guardacostas de Libia no intervinieron a pesar de ser avisados

Según los medios, los cuatro rescatados fueron avistados este martes por un avión de la guardia europea de fronteras Frontex y, como se encontraban frente a las costas libias, se avisó a los guardacostas de ese país, pero éstos no intervinieron.

Por ellos salieron en su busca las patrulleras italianas, que a su llegada comprobaron que los supervivientes habían sido rescatados por el carguero, tras lo cual fueron trasladados por los guardacostas hasta Lampedusa.

Miles de migrantes procedentes de África

El pasado sábado ya se informó de otros dos naufragios frente a Lampedusa en los que murieron 34 personas, aunque solo se pudieron rescatar tres cadáveres en medio de un fuerte temporal y también fueron los 57 rescatados los que explicaron que sus compañeros de viaje se habían caído al mar.

Los desembarcos no cesan en Lampedusa, en cuyo centro de acogida, con capacidad para 300 personas, llegaron a agolparse hace dos días cerca de 2.500 personas.

Está previsto que hoy unos 1,100 de los 1,577 que se encuentran en el centro sean transferidos a las localidades sicialianas de Porto Empedocle y Augusta.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior italiano, en lo que va de año y hasta el 4 de agosto han desembarcado 92,000 migrantes en las costas italianas, más del doble de los 42,640 del mismo periodo del año anterior.