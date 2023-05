Más de 400 muertos tras inundaciones en República Democrática del Congo

El lunes 8 de mayo todavía se recuperaban cadáveres de dos aldeas en el este de la República Democrática del Congo, donde las inundaciones mataron a más de 400 personas la semana pasada, en uno de los desastres más mortíferos del país en la historia reciente.

Muchos sobrevivientes aturdidos estaban de luto por varios familiares muertos en las inundaciones repentinas que arrasaron casas enteras y enterraron las aldeas de Bushushu y Nyamukubi, ambas en la provincia de Kivu del Sur, en lodo y escombros.

“Perdimos a seis personas en nuestra familia, en nuestra casa están muertos cinco niños y nuestra mamá también, que son seis. Así quedamos solo dos. Un niño y una niña, yo y mi hermanito. No tenemos nada. Me pregunto cómo vamos a vivir. En este momento no tenemos nada”, dijo Alliance Mufanzara, de 22 años, señalando un terreno vacío de tierra batida.

Ella, su hermano menor y su padre son los únicos sobrevivientes. “Tenemos miedo porque toda nuestra familia está acabada”, dijo.

Las familias han sido separadas y los sobrevivientes traumatizados se están refugiando en casas de otras personas, agregó la Cruz Roja. “Me quedan cinco hijos, no sé dónde los voy a poner. Ninguna familia nos dará la bienvenida y me ayudará a cuidarlos”, dijo Esperence Furaini, quien perdió a su esposo en las inundaciones.

🇨🇩 #AHORA | Catástrofe en el Congo. El número de muertos por las inundaciones se dispara a 400 fallecidos, según el gobernador de Kivu del Sur. pic.twitter.com/BlWtHruHwM — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 8, 2023

Cifras tras inundaciones en República Democrática del Congo

Los trabajadores humanitarios han pasado días recuperando cuerpos cubiertos de lodo de las aldeas destruidas en el territorio de Kalehe, donde los días de lluvias torrenciales provocaron deslizamientos de tierra y provocaron que los ríos se desbordaran el jueves.

El gobernador de Kivu del Sur, Theo Ngwabidje Kasi, confirmó la cifra de muertos, la cual había aumentad más del doble de la cifra en menos de tres días. Se esperan que aumente aún más, ya que los cuerpos aún flotan en los ríos y están enterrados bajo los escombros. Cientos de personas siguen desaparecidas, según Naciones Unidas.

La Cruz Roja congoleña dijo que 274 personas han sido enterradas hasta el momento, incluidas 98 mujeres y 82 niños.

Más de 8,800 personas se han visto afectadas por las inundaciones, que arrasaron casas y escuelas y cortaron carreteras, dijo. Los sistemas de alcantarillado destruidos y los cuerpos que yacen entre los escombros están generando preocupaciones sobre el saneamiento, dijo.

El Gobierno de la República Democrática del Congo ha enviado una delegación a la zona y ha declarado el lunes día de luto nacional.