Más de 42 millones de turistas recibirá México al cierre de 2022: Torruco

Tras asegurar que el país está en la ruta correcta, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, anuncio ante diputados que al finalizar este año México tendrá un aumento en el número de turistas y en la captación de divisas que superaran los 26 mil millones de dólares.

En su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados detalló que México figura en el segundo lugar en turismo de internación y en el noveno en captación de divisas y hoy la meta es el elevar el gasto per cápita en turismo con las nuevas obras que impulsa el gobierno.

El titular de Turismo señaló “En materia de turismo de internación con nuevos productos como lo estamos haciendo y consolidando las obras, también va a empujar a que haya mayor pernocta y mayor derrama, esa es la estrategia, ese es el cambio, no quereos administrar inercias. Vamos a recibir 42 millones 300 mil turistas al cierre del año, que ya lo podemos aseverar con las tendencias y las reservas, pero la grata sorpresa es que vamos a tener una captación del orden de 26 mil 121 millones de dólares, 6.3 por arriba de 2019”.

Torruco defiende Tren Maya.

Ante los diputados, Miguel Torruco defendió las obras del Tren Maya, las cuales auguro serán de gran éxito y consolidará al país como “gran potencia turística”.

“El Tren Maya no es la crónica de un fracaso, eso entiendo y lo comprendo, es parte de la obligación de la oposición de decir ese tipo de comentarios, que lo respetamos totalmente”, sostuvo.

En su comparecencia con motivo de la glosa del cuarto informe presidencial fue cuestionado sobre el proyecto de que la Secretaria de la Defensa se haga cargo de una aerolínea, dijo que habrá que ajustar la ley pues es importante su operación para diversificar al turismo.

“Es importante que una aerolínea que se avoque a la conectividad regional, que en ocasiones las grandes aerolíneas no toman en consideración este tipo de servicio, para ir a Tuxtla Gutiérrez hay que venir a veces a México para volar a Cancún, eso es lo que va sustituir esa aerolínea regional, esa aerolínea regional, que desde luego si en algunos casos, se pueda contravenir por la ley habrá que ajustar determinados ordenamientos para no violentar el estado de derecho”, planteo a los legisladores.