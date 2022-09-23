En la 4T se lucha por lograr una sociedad más igualitaria: Sheinbaum

Durante el "Foro de alcaldesas electas iberoamericanas" realizado en el Palacio de minería de la Ciudad de México este viernes, la Jefa de Gobierno Capitalino, Claudia Sheinbaum encabezó el capítulo: Mujeres en la política por la construcción de la paz, ahí enfatizó el trabajo que ha hecho la 4T para alcanzar, dijo, una sociedad más igualitaria.

"Pero nosotros luchamos además porque todas y todos tengan acceso a la educación, porque todas y todos tengan acceso a la salud, luchamos por un salario digno, luchamos por una vivienda digna. Somos parte de una transformación en donde evidentemente la mujer y los derechos de las mujeres juegan un papel fundamental pero no está aislado de la lucha por la transformación y las justicia social en todo nuestro país. sí que con orgullo puedo decir que somos parte de esa transformación que México vive hoy. Una gran transformación y que las mujeres somos parte fundamental de esta transformación de la vida pública".

Con la presencia de poco más de 500 mujeres entre las que se encuentran alcaldesas, ediles y representantes sociales de Iberoamérica y Europa, Sheinbaum enfatizó que se continuará trabajando por este camino en su administración.

"Una niña que ve a un astronauta, porque hoy igual orgullosamente tenemos una joven mexicana que ha viajado al espacio, abre una perspectiva de vida, no es el solo yo puedo, sino, el debo. Así que estamos construyendo un futuro, no solamente estamos transformando el presente, nuestro movimiento ha hecho historia, está haciendo historia y va a seguir haciendo historia con las mujeres".

Alcaldesas piden una sociedad igualitaria e incluyente

Por su parte, Nuria Marin, Alcaldesa del Hospitalet de España quien participó en el foro dijo que ha llegado el momento de lograr una sociedad más incluyente para las mujeres y en beneficio de toda la sociedad.

"Queremos una economía más sostenible, una economía más solidaria, menos depredadora con el entorno y con las personas, así que normalizar el liderazgo femeninos significa generar modelos qué son creativos e innovadores en todos los campos modelos y referentes que ofrecen alternativas a los que durante siglos nos han llevado a una situación global insostenible ".

Por su parte la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, reconoció el trabajo que se ha hecho en la ciudad de México en materia de igualdad social, sobre todo, dijo, para los sectores más desprotegidos.

"Una ciudad que lucha por los derechos de la mujer lo primero que hace es la recuperación de los espacios públicos para que la población, incluyendo las mujeres, puedan disfrutar libremente y es ahí en el espacio público donde nos iguala a todos, a los hombres y a mujeres. Así que la recuperación y transformación del espacio público es una de las vías que esté gobierno nos ha enseñado y es replicado en cada una de las alcaldias".