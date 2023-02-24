Buscarán 664 aspirantes ocupar cuatro puestos de consejeros en el INE

Cerrado el registro de aspirantes a consejeros del INE se confirma que son 664 personas las que buscan contender por las 4 vacantes en el Consejo General del INE, incluyendo su presidencia.

Entre los participantes figuran 204 mujeres y 460 hombres.

El micrositio de la Cámara de Diputados recibió 1,128 solitudes de inscripción, pero solo 664 concluyeron el trámite, por lo son los que participaran por 3 cargos a consejeros electorales y 1 para la presidencia del INE.

Durante la primera sesión pública del Comité Técnico de Evaluación, la Secretaría General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, entrego en forma digital los expedientes de los aspirantes a los integrantes del Comité para su revisión para asegurar que cumplen cabalmente con los requisitos establecidos.

El 3 de marzo se publicará lista de aspirantes que cumplen requisitos

Sergio López Ayllón, integrantes del Comité Técnico de Evaluación señaló “tengan plena seguridad que todos y todas las personas aspirantes que hayan completado el proceso y que hayamos validado que cumplen con los requisitos legales, lo vamos a hacer público, porque nos preguntan ¿por qué ahorita no?, porque no sabemos si cumple los requisitos”.

Esta es la lista de los aspirantes a ocupar un puesto en el Consejo General del @INEMexico pic.twitter.com/iKOz0bUzDI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 25, 2023

En tanto, Evangelina Hernández Duarte, integrante del comité técnico del INE, acotó “estamos siendo muy cuidadoso con las etapas del proceso. A todos y cada uno de los aspirantes les queremos dar el mensaje de que estamos siendo muy cuidadoso y respetuosos con la información que recibimos de ellos y cuidando sus perfiles y sus expedientes”.

Para el 3 de marzo se prevé que el Comité Técnico publique la lista de los aspirantes que pasaran a la fase de evaluación de conocimientos en materias constitucional, gubernamental, electoral y de derechos humanos.