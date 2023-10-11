¿Qué te impide bajar de peso? 7 de cada 10 personas y 4 de cada 10 niños en México tienen sobrepeso

La obesidad es un problema de salud grave que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas. Las investigaciones han demostrado que a medida que aumenta el peso, también aumenta el riesgo de desarrollar una serie de afecciones, incluidas enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, cáncer, enfermedades del hígado, artritis, problemas respiratorios, depresión y otros trastornos mentales en México y el mundo.

El aumento de peso puede provocar cambios en el cuerpo que aumentan el riesgo de estas afecciones. Por ejemplo, el exceso de peso puede aumentar la presión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar en la sangre. También puede provocar inflamación, que puede dañar los órganos y tejidos.

Hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir la obesidad y sus complicaciones. Una dieta saludable, el ejercicio regular y el mantenimiento de un peso saludable son las mejores maneras de prevenir la obesidad.

¿Qué nos impide bajar de peso?

En el noticiario “Nosotros, Ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara”, presentaron esta pregunta que quizá muchas personas se han hecho y es que a veces, por los obstáculos como la falta de actividad física, el sedentarismo, entendiendo que el 57% mexicanos mayores de 18 años son inactivos y 6 de cada 10 que no tienen una rutina constante de hacer por lo menos una hora al día de ejercicio.

En ocasiones el hecho de trabajar todo el día, jornadas laborales eternas, tiempos de traslado, que también que son una probable interferencia entre el querer bajar de peso de forma saludable.

Tips para bajar de peso de forma saludable

La pérdida de peso es un proceso complejo que requiere un cambio permanente en el estilo de vida y hábitos de salud. Las dietas de moda y los programas para adelgazar rápidos y fáciles pueden ser engañosos, ya que no abordan las causas subyacentes del aumento de peso.

Para perder peso de forma segura y sostenible, es importante centrarse en los siguientes aspectos:

Motivación: Es importante tener una razón fuerte para perder peso. Esto te ayudará a mantenerte motivado durante los momentos difíciles.

Metas: Establece metas realistas que puedas alcanzar. Esto te ayudará a mantenerte motivado y en el camino correcto.

Cambios en el estilo de vida: Los cambios en el estilo de vida, como comer alimentos más saludables y hacer ejercicio con regularidad, son fundamentales para la pérdida de peso a largo plazo.

Los siguientes consejos pueden ayudarte a perder peso de forma segura y sostenible:

Empieza poco a poco: No intentes cambiar demasiado de una vez. Empieza con pequeños cambios que puedas mantener a largo plazo.

Busca apoyo: Pide ayuda a un profesional, a un amigo o a un familiar. El apoyo de los demás puede ayudarte a mantenerte motivado.

No te desanimes: Todos tienen recaídas de vez en cuando. Lo importante es seguir adelante y no dejar que los contratiempos te detengan.

Si sigues estos consejos, podrás perder peso de forma segura y sostenible. No olvides que primero debes tomar la decisión y que la mejor opción es hacerlo con un experto de la salud.

