Abogado de Trump pide a juez del caso de documentos considerar campaña presidencial

Los abogados de Donald Trump pidieron el martes a un juez federal de Estados Unidos que no trate al expresidente igual que a cualquier otro acusado penal a la hora de fijar el calendario de su juicio por cargos de manipulación indebida de documentos clasificados, citando a su campaña presidencial.

El abogado de Trump, Christopher Kise, pidió a la jueza de distrito Aileen Cannon, nombrada para el cargo por Trump, que tuviera en cuenta los tiempos de la campaña presidencial estadounidense a la hora de decidir cuándo programar el juicio.

Cannon no fijó una fecha para el juicio durante la vista, a la que Trump no asistió, pero se mostró escéptica ante la petición de los fiscales de que comenzara en diciembre. Preguntó al fiscal Jay Bratt si había existido alguna vez un caso relacionado con información clasificada que hubiera llegado a juicio en menos de seis meses, quien contestó que no podía señalar un caso concreto.

Durante la audiencia del martes en el caso de los documentos, el abogado de Trump, Kise, dijo que debido a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo Biden presentó los cargos, el caso podría ser visto como los “dos principales contendientes para presidente de los Estados Unidos enfrentándose en la corte”.

Trump lawyers and special counsel prosecutors debate trial date in classified document casehttps://t.co/FnYtiK1fFW — United Press (@Newstron360) July 18, 2023

El fiscal David Harbach calificó las sugerencias de interferencia política de “rotundamente falsas” y señaló que el fiscal general Merrick Garland designó a Smith como abogado especial para distanciar la investigación de la política.

Pero Cannon tampoco parecía inclinado a conceder la petición de Trump de un aplazamiento indefinido, diciendo: “tenemos que establecer un calendario”. Cannon programó inicialmente el inicio del juicio para el 14 de agosto, una fecha a la que tanto la defensa como la fiscalía se opusieron porque dijeron que necesitaban más tiempo para prepararse.

El caso de los documentos clasificados de Trump

El caso de los documentos clasificados es uno de los varios procesamientos a los que se enfrenta Trump relacionados con su etapa en la Casa Blanca. Trump dijo el martes que el abogado especial de Estados Unidos Jack Smith, que llevó el caso de los documentos, también le ha enviado una carta diciéndole que es objeto de una investigación de un gran jurado sobre sus esfuerzos para anular su derrota electoral de 2020.

Trump, favorito a la nominación republicana para enfrentarse al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de 2024, se ha declarado inocente de los cargos de retener ilegalmente documentos clasificados de defensa nacional después de dejar el cargo en 2021 y de conspirar para obstruir los esfuerzos del Gobierno para recuperarlos.