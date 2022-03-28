Abramovich y negociadores ucranianos pudieron ser envenenados: WSJ

El oligarca ruso Roman Abramovich y dos negociadores de paz ucranianos pudieron haber sido envenenados a principios de este mes tras una reunión en Kiev, informó The Wall Street Journal.

Los síntomas que desarrollaron los tres negociadores fueron ojos enrojecidos, lagrimeo constante y molesto y descamación en la piel de las manos y la cara, según el diario, que atribuye el posible ataque a "elementos radicales de Moscú" que trataban de boicotear esas negociaciones.

La salud de Roman Abramovich y los negociadores ucranianos, incluido el legislador tártaro de Crimea Rustem Umerov, ha mejorado desde entonces y sus vidas no corren peligro, informó el WSJ.

El dueño del club de futbol Chelsea estuvo viajando entre Leópolis, Moscú y otras capitales en sus esfuerzos de mediación entre los gobiernos ruso y ucraniano para poner fin a la operación militar de Vladimir Putin, y aunque se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, este último no resultó afectado, según confirmó su portavoz, citado por el diario.

El Kremlin ha dicho que Abramovich desempeñó un papel inicial en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, pero que el proceso estaba ahora en manos de los equipos negociadores de ambas partes.

Las fuerzas rusas invadieron Ucrania el 24 de febrero en lo que el presidente Putin llama una "operación militar especial" para desmilitarizar y "desnazificar" a su vecino. Kiev y Occidente dicen que Putin lanzó una guerra de agresión no provocada.

Abramovich ha sido sancionado por Occidente

El pasado 10 de marzo el gobierno de Reino Unido congeló los activos de Abramovich, dueño del club de futbol Chelsea, por la “estrecha relación” que ha mantenido con el régimen ruso “durante décadas”.

“Esta relación ha incluido la obtención de un beneficio financiero o de otro beneficio material a través de Putin o del Gobierno de Rusia”, explicó Londres en un comunicado sobre Abramovich, quien también tiene prohibido viajar a Reino Unido.