Alistan reinauguración de la Antigua Garita de San Lázaro

Ciudad de México. Alistan para el 15 de julio la reapertura de la Antigua Garita de San Lázaro, uno de los tres edificios más antiguos de la Ciudad de México que hoy albergará los archivos históricos de la Cámara de Diputados contenidos en 45 libros que datan de 1821 a 1924.

El inmueble cuya construcción empezó con la llegada de Hernán Cortés y hoy 500 años después su estructura fue estabilizada y recuperada con una inversión de más de 29 millones de pesos aportados por la Cámara de Diputados.

Prevén su reinauguración para el 15 de julio próximo y será un espacio abierto al público. En su entrada lucirá una placa de bronce de 4 toneladas del Artista Eduardo Bautista, originario de Iztapalapa que plasma la caída de Tenochtitlán, con la figura de Cortes, La Malinche Y Cuauhtémoc.

INAH participó en el proyecto de restauración de la Antigua Garita de San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, superviso los avances de la rehabilitación del inmueble en que también participio el INAH para que en la restauración se preservara el patrimonio histórico.

Están tod@s invitad@s el próximo 15 de julio a la inauguración de la antigua ex Garita de San Lázaro, edificio patrimonio de la @Mx_Diputados.



Este inmueble tiene un valor histórico dentro del patrimonio edificado de la Ciudad de México; se considera 1 de los 3 edificios más… pic.twitter.com/dVyRC8Jyni — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) June 20, 2023

Detalló que además de concentrar documentos históricos de la Cámara de Diputados, también contara con biblioteca, sala de reuniones y foros, exposiciones de las águilas plasmadas en los desde el siglo 16 hasta la actualidad. Todo será abierto al público.

“Es un esfuerzo que hizo la Cámara de Diputados, con sus economías, para iniciar su estabilización, su recuperación, su restauración, y la consolidación como la tenemos el día de hoy, próximo a concluir los trabajos, para que se convierta en un espacio público, y va a ser el repositorio del archivo histórico de la Cámara de Diputados. Hemos cuidado todo para que se quede como patrimonio, se logró mantener en pie durante 500 años, 49, pues yo creo que después de la etapa de restauración, recuperación e intervención podemos garantizar que puede durar otros 500 años”, enfatizó el legislador de Morena.

¿Qué es la Antigua Garita de San Lázaro?

La Antigua Garita de San Lázaro, está ubicada sobre la avenida Congreso de la Unión, frente a la Cámara de Diputados se le conoce también como la Puerta de Oriente de la Ciudad de México, donde, según marca la historia, llegaban las embarcaciones por un gran canal que unía el Islote con el Valle de Texcoco. Incluso fue aduana y también parte del ferrocarril en la época del Porfiriato.

