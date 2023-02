Absuelven a Berenice del delito de homicidio en Querétaro

Con suma alegría, entre aplausos, carteles, lágrimas y porras, los familiares de Berenice la recibieron con los brazos abiertos esto al salir las instalaciones del Centro de Readaptación Social femenil de San José El Alto en Querétaro, esto luego de que un juez la absolviera del delito de homicidio en contra de quien fuera su pareja sentimental, los hechos ocurrieron en enero del año pasado cuando el sujeto agredía a Berenice y esta al defenderse le provocó una herida que tuvo como consecuencia la muerte del agresor.

La absolución fue dada en una audiencia pública en el poder judicial en la sede del tribunal de justicia penal en el municipio de San Juan del Río, donde la defensa de Berenice entregó las pruebas ante el juez que demostraban que ella únicamente actuó en defensa propia, estas fueron las palabras de Esmeralda Jiménez Medina, Mamá de Berenice:

” Pues ahorita las pruebas que teníamos fueron muy favorables, nos las aceptaron y mi hija salió libre de defensa propia y se respetó la perspectiva de género, muy alegre muy feliz que te puedo decir son muchas cosas “

Berenice sufría violencia por parte de su pareja

Algunos de sus familiares comentaron que la verdad salió a flote y que Berenice era una mujer violentada, así lo dijo su tía Silvia Carmona:

” La verdad el juez la dejo absuelta, por las pruebas, las aceptaron todas porque realmente se supo la verdad más que nada que la verdad salió al flote, ella sufría de violencia psicológica emocional y sexual, yo me siento muy contenta “

Por su parte el abogado de Berenice, Giovanni Limón, habló de los motivos de la absolución:

” Cómo es que el novio de Berenice el día de los hechos provocó esa agresión hacia Berenice y puso en riesgo su vida, ella no tuvo otra opción más que defenderse, eso fue lo que se probó en el juicio y por eso que el juez la deja en libertad después de un año más de un año que ella estuvo en prisión “

Berenice habló de su sentir y dedicó unas palabras hacia las mujeres que están en una situación similiar, esto fue lo que dijo al salir libre tras demostrar su inocencia:

” Pues es muy difícil porque extrañas a tu familia, porque en mi caso es un duelo muy difícil que tuve que pasar allá adentro, es muy difícil acostumbrarse a estar en un penal, realmente no se puede, como mujeres valemos mucho y no debemos de dejar pasar por alto las agresiones, el día de hoy ya salí, y quiero que le echen muchas ganas, las voy a extrañar y esto no es lo último, aún todavía se puede pelear para lograr mucho más “