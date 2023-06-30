Jurado de Florida absolvió al exoficial que no protegió a estudiantes durante tiroteo masivo en escuela de Parkland

Un jurado de Florida absolvió a un exayudante del sheriff acusado de no proteger a los estudiantes durante el tiroteo masivo de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland.

Scot Peterson, el oficial de recursos escolares de guardia cuando un Nikolas Cruz entró armado en un edificio de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, el 14 de febrero de 2018 y abrió fuego, matando a 17 personas e hiriendo a otras 17, había sido acusado de 11 cargos de negligencia infantil, negligencia culpable y perjurio.

Scot Peterson, de 60 años, apoyó la cabeza en la mesa que tenía delante y sollozó aliviado mientras el juez leía en voz alta el veredicto de "no culpable" de cada cargo sobre lo ocurrido en Parkland. El veredicto del jurado le evitó lo que podría haber sido una condena de 97 años de prisión.

Pero que nadie olvide nunca que esto fue una masacre el 14 de febrero, el único culpable fue ese monstruo. No fue ninguna aplicación de la ley. Todo el mundo hizo lo que pudo. Scot Peterson / Exoficial de policía absuelto

En un comunicado, la Fiscalía del Estado de Broward, que llevó el caso, repitió su argumento de que Scot Peterson podría haber hecho más para proteger a los miembros de esa comunidad escolar en Parkland, y que su inacción "tuvo un impacto nefasto" en las víctimas. Algunos padres de las víctimas que asistieron al juicio también se mostraron decepcionados por el resultado.

Scot Peterson iba armado, pero nunca entró en la escuela secundaria de Parkland mientras se producía el tiroteo, según la oficina del sheriff del condado de Broward y los vídeos de vigilancia.

Es uno de los pocos agentes de las fuerzas del orden que han sido procesados por no actuar o no prestar atención en este trágico tiroteo en Parkland. El resultado de este caso tan inusual podría sentar un precedente jurídico e inducir a los fiscales de todo el país a no acusar de negligencia a agentes similares tras otros casos de tiroteo.

Statement from Broward State Attorney Harold F. Pryor and the Broward State Attorney's Office regarding the case against former Parkland school resource officer, Scot Peterson. https://t.co/SAXFrkFFUO pic.twitter.com/kRDvxPCTVa — Broward State Attorney's Office (@BrowardSAO) June 29, 2023

¿Qué pasó con Nikolas Cruz, el perpetrador de la masacre de Parkland?

Nikolas Cruz, quien mató a 17 personas en la escuela secundaria de Parkland en 2018, fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho libertad condicional en noviembre de 2022 luego de que el jurado no pudiera acordar la pena de muerte.

La jueza leyó los 34 cargos por asesinato e intento de asesinato sobre el asesino de Parkland. Por cada uno de ellos recibió cadena perpetua.

En su momento, las víctimas del tiroteo masivo en Parkland dijeron que "necesitaban justicia" luego de conocerse el veredicto contra el responsable.