Abuelita de joven asesinado en Francia pide detener disturbios

La abuela del adolescente asesinado por la policía durante un control de tráfico en un suburbio de París dijo el domingo que quería que terminaran los disturbios desencadenados por el deceso en todo el país, después de una quinta noche de disturbios.

Identificada como Nadia por los medios franceses, aseguró que los alborotadores estaban usando la muerte de Nahel, de 17 años, como excusa para causar destrucción y que la familia quería calma.

“Nahel está muerto. Mi hija está perdida... ya no tiene vida. No destruyan las escuelas, no destruyan los autobuses... Les digo (a los alborotadores) que se detengan”. Nadia, abuela del joven Nahel.

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, dijo que los últimos disturbios nocturnos habían sido menos intensos, después de que 45 mil policías fueran desplegados tras el funeral de Nahel el sábado en el suburbio parisino de Nanterre.

Desde que le dispararon el martes, los alborotadores incendiaron coches y saquearon tiendas, pero también atacaron instituciones estatales como ayuntamientos y comisarías. La casa del alcalde de L'Hay-les-Roses, cerca de París, fue atacada mientras su esposa e hijos dormían en el interior.

El presidente Emmanuel Macron pospuso una visita de Estado a Alemania que debía haber comenzado el domingo para gestionar la peor crisis para su liderazgo desde que las protestas de los "chalecos amarillos" paralizaron gran parte de Francia a finales de 2018.

La "unidad de crisis" del gobierno había sido activada hasta nuevo aviso y Emmanuel Macron tenía previsto reunirse con sus ministros más tarde.

Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d’un adolescent alors que la période devrait être au recueillement et au respect. pic.twitter.com/6QAbUfPLkf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2023

La muerte de Nahel ha acrecentado denuncias de larga data de violencia policial y racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden por parte de grupos de derechos y dentro de los suburbios de bajos ingresos y racialmente mixtos que rodean las principales ciudades de Francia. Las autoridades lo niegan.

Un agente reconoció haber efectuado un disparo mortal, según el fiscal, y ha dicho a los investigadores que quería evitar una persecución policial, temiendo que él u otra persona resultaran heridos. El agente implicado está siendo investigado por homicidio voluntario.

El Ministerio del Interior informó de que 719 personas fueron detenidas el sábado por la noche, menos que las mil 311 de la noche anterior y las 875 del jueves por la noche.

Ataque a la casa del alcalde

En París, la policía reforzó la seguridad durante la noche en la famosa avenida de los Campos Elíseos tras un llamamiento en las redes sociales para concentrarse allí. La calle, habitualmente abarrotada de turistas, estaba flanqueada por fuerzas de seguridad que realizaban controles aleatorios. Las fachadas de las tiendas estaban tapiadas para evitar posibles daños.

La policía de París informó de que seis edificios públicos habían resultado dañados y cinco agentes heridos.

En la región metropolitana de París, la casa del alcalde conservador de L'Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, fue embestida con un vehículo y su esposa e hijos fueron atacados con fuegos artificiales mientras escapaban.

El ministro de Economía, Bruno Le Maire, declaró el sábado que 10 centros comerciales habían sido saqueados en la ola de disturbios y que también fueron atacados más de 200 supermercados, así como tabaquerías, bancos, tiendas de moda y establecimientos de comida rápida.