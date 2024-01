Abuelita de 87 años muere al salvar a sus nietas de un incendio

Una abuelita de 87 años de edad se convirtió en una heroína al dar la vida para salvar a sus dos nietas, de 4 y 6 años, de un incendioen la casa. El lamentable incidente ocurrió en el sector de Carmen de Bolívar, en Colombia.

La mujer, identificada como Martina del Socorro Martínez, quien ingresó a la casa en llamas para sacar a sus dos pequeñas nietas, lo que le ocasionó quemaduras severas que la llevaron a la muerte.

Uno de sus hijos indicó que la señora además de salvar a sus dos nietas, también trató de apagar las llamas de su casa, ya que era el patrimonio de toda su vida.

En ese intento la abuelita se quemó, cuando los servicios de emergencia llegaron la trasladaron a un hospital, pero la mujer no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

Despiden a mujer que murió por salvar a sus nietas

Algunos vecinos recordaron a la mujer como una persona valiente y “que daba todo por sus hijos”, indicaron durante una entrevista al medio Noticias Caracol.

“A mí no me extrañó cuando me dijeron que ella se metió. Obviamente, en la desesperación ella quería apagar su casa, ella no quería que su casa se quemara”, señaló Astrid Rivera, una de sus nietas mayores.

Quienes la conocieron la describieron como una persona agradable y trabajadora que se llevaba bien con todos sus vecinos.

“Era una señora muy humilde, muy amigable, con todo el mundo era igual”.

Algunos más reconocieron su valentía al haber salvado la vida de las dos pequeñas: “no todo el mundo de pronto en ese momento es capaz de salvar la vida de otra persona, y ella lo hizo”.

Con información de Noticias Caracol (AIL)