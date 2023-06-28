Descubren a la que sería la “abuelita” de la pizza en un antiguo mural de Pompeya

Un platillo con “deliciosos” ingredientes, que se asemeja a una pizza moderna, se puede apreciar en un bodegón que recién fue descubierto por arqueólogos en un antiguo mural de la ciudad de Pompeya, ubicada en el suroeste de Italia.

Este fresco de unos dos mil años de antigüedad y que se destaca por estar muy bien conservado, fue hallado en una casa de la ciudad devastada por la erupción del Monte Vesubio. En el antiguo bodegón se puede apreciar una representación pictórica que bien recuerda a uno de los platillos más emblemáticos de la tradición culinaria italiana.

Sembra una pizza, quello che si vede su un dipinto pompeiano di 2000 anni fa, ma ovviamente non lo può essere, a rigore, dato che mancavano alcuni degli ingredienti più caratteristici, ovvero pomodori e mozzarella. @LionTelevision@MiC_Italia pic.twitter.com/lBbbPjHNpX — Pompeii Sites (@pompeii_sites) June 27, 2023

Expertos aseguran que hace dos mil años no se conocían los principales ingredientes de la pizza: el tomate rojo y la mozzarella

Actualmente, los expertos que analizan este bodegón advierten de que no puede tratarse de un ancestro de esta delicia de la gastronomía italiana, debido a que hace dos mil años se desconocían los ingredientes más característicos de la pizza. Los expertos aseguran que a este bodegón le hace falta los ingredientes más característicos de la pizza: el tomate y el queso mozzarella. Aunque se desconoce el origen exacto de este plato italiano, la pizza fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2017.

En un comunicado del Ministerio de Cultura italiano, se señala que los arqueólogos del Parque Arqueológico de Pompeya suponen que, junto a una copa de vino, se representa una porción plana de pan como soporte para varias frutas con especias, además de un tipo de salsa “pesto”.

Cabe señalar que este tipo de frescos, eran conocidos con el antiguo nombre de “xenia”, y estaba inspirado en los regalos de bienvenida que se le ofrecían a los invitados de la época.

El fresco fue encontrado en el atrio de una casa con una panadería anexa en la antigua Pompeya, donde los trabajos de investigación se reanudaron desde el pasado mes de enero luego de una serie de excavaciones parciales que fueron efectuadas a finales del siglo XIX.