Al menos 68 muertos en el peor accidente aéreo de Nepal en 30 años

Sesenta y ocho personas murieron el domingo tras estrellarse un vuelo nacional en Pokhara, informó la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, en el peor accidente aéreo ocurrido en tres décadas en la pequeña nación del Himalaya.

Entre los pasajeros del avión bimotor ATR 72 había tres bebés y tres niños, según el comunicado de la Autoridad de Aviación Civil. También un argentino, cinco indios, cuatro rusos, un irlandés, dos surcoreanos, un australiano y un francés.

Cientos de socorristas rastreaban la ladera donde se estrelló el vuelo de Yeti Airlines, que transportaba a 72 personas desde la capital, Katmandú.

La televisión local mostró a los socorristas entre los restos del avión. Parte del terreno cercano al lugar del siniestro estaba calcinado, con llamas visibles.

El avión tomó contacto con el aeropuerto desde el desfiladero de Seti a las 05:05 GMT, informó la autoridad de aviación en su comunicado. "Luego se estrelló". Su última comunicación fue a las 10:50 a.m. hora local, unos 18 minutos después del despegue.

El portavoz del aeropuerto de Pokhara, Anup Joshi, dijo que el avión se estrelló cuando se aproximaba al lugar y añadió que "volaba a 12.500 pies y estaba en descenso normal". El clima el domingo estaba despejado.

"La mitad del avión está en la ladera", dijo Arun Tamu, un residente local, que informó a Reuters que llegó al lugar minutos después de que el avión cayera. "La otra mitad ha caído en el desfiladero del río Seti".

Khum Bahadur Chhetri dijo que observó desde el tejado de su casa cómo se acercaba el avión, y destacó en diálogo con Reuters que residentes locales llevaron a dos pasajeros a un hospital.

Accidentes aéreos en Nepal

El oficial de policía Ajay K.C. dijo que los equipos de rescate tuvieron dificultades para llegar al lugar, en un desfiladero entre dos colinas cerca del aeropuerto de la ciudad turística de Pokhara.

El accidente aéreo es el más mortífero en Nepal desde 1992, según la base de datos de la Red de Seguridad Aérea, cuando un Airbus A300 de Pakistan International Airlines se estrelló frente una ladera al aproximarse a Katmandú, en un hecho que dejó muertas a las 167 personas que iban a bordo.

Casi 350 personas han muerto desde el año 2000 en accidentes de avión o helicóptero en Nepal, donde los cambios repentinos de clima pueden crear condiciones peligrosas.

El viaje desde la capital a Pokhara, la segunda ciudad más grande de Nepal enclavada bajo la pintoresca cordillera del Annapurna, es una de las rutas turísticas más populares del país himalayo, donde muchos prefieren un vuelo corto en lugar de un viaje de seis horas por carreteras montañosas.