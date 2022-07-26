VIDEO: Accidente interrumpe a Liz Truss en pleno debate

Un accidente médico interrumpió la participación de Liz Truss durante el segundo debate previo a la votación para elegir al nuevo primer ministro de Reino Unido. El incidente ocurrió cuando la presentadora Kate McCan, que moderó el encuentro, se desmayó.

El video del momento se volvió viral en redes sociales, en las imágenes se pudo ver a la candidata Liz Truss hablando sobre sus propuestas cuando se escuchó un fuerte ruido que interrumpió a Truss.

En seguida la ministra de Exteriores de Reino Unido gritó “oh Dios mío”, y puso un gesto de espanto, por lo que interrumpió su participación y se acercó a la zona donde se escuchó el ruido. En ese momento se cortó la transmisión del debate.

Aunque en un principio se desconocía qué había pasado, TalkTV confirmó en Twitter: “Kate McCann se desmayó en el aire esta noche y aunque está bien, el consejo médico fue que no deberíamos continuar con el debate. Pedimos disculpas a nuestros televidentes y oyentes”.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners. — TalkTV (@TalkTV) July 26, 2022

Liz Truss y Rishi Sunak en debate para sustituir a Boris Johnson

Los dos aspirantes a sustituir a Boris Johnson como primer ministro británico prometieron el domingo abordar la inmigración ilegal como una prioridad, y ambos respaldaron la política del Gobierno de enviar a los indocumentados a Ruanda.

El ex secretario de Finanzas Rishi Sunak y la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, luchan por convertirse en el próximo primer ministro de Reino Unido, después de que una revuelta contra la administración de Johnson, plagada de escándalos, obligó al primer ministro a dimitir.

Los dos candidatos se han enfrentado en dos debates por los recortes fiscales, en un momento en que Gran Bretaña se enfrenta a una inflación creciente, un crecimiento estancado y un número creciente de huelgas.

El sábado, Sunak dijo que no era el favorito, después de que Truss encabezó las encuestas de opinión entre los miembros del Partido Conservador, que designarán a su próximo líder y primer ministro británico, cuyo resultado se conocerá el 5 de septiembre.

El domingo, ambos candidatos expusieron sus planes de seguir adelante con la política del gobierno de enviar a los inmigrantes indocumentados a Ruanda, aunque el primer vuelo de deportación fue bloqueado el mes pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

