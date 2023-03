Accidente en la México-Puebla arrebata la vida a bebé y su mamá

Una nube de polvo anunció la tragedia ocurrida sobre la carretera federal México-Puebla, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, un accidente que causó la muerte de un bebé de dos años y su madree de 30.

El pequeño de dos años y su mamá de 30 murieron, los dos viajaban en un camión materialista que fue impactado por un traiáler.

Un testigo de los hechos relata: “Yo nada mas cuando vimos escuchamos que las llantas empezaron pas, pas y después se oyó muy fuerte, me salí asomar pero todo estaba lleno de tierra porque el carro traía tepetate. Fue muy fuerte el accidente…''

La pesada unidad circulaba a la altura del kilómetro 17 de la carretera federal México-Puebla, bajaba de una pendiente, al parecer se quedo sin frenos, justo en ese unto choco contra un camión tipo volteo y también contra un tráiler que se encontraba estacionado.

El chofer del volteo, vehículo donde viajaban los fallecidos, es reportado como grave, perdió uno de los brazos, mientras que el camión quedó prácticamente partido.

También una unidad del servicio publico fue alcanzada por el tráiler.

Elementos de la Fisclaía y del Ministerio de Pública levantaron los cuerpos. Mientras que las grúas llegaron al lugar para retirar las unidades involucradas, pero en ese momento policías municipales arremetieron contra tre elementos de la Guardia Nacional que preretendían apoyar.

A uno de ellos lo golpearon entre varios cuando ya estaba en el piso

“El municipal mando a traer elementos fue cuando llegaron los elementos de la municipal y se rodaron a los de la guardia y fue cuando se empezaron a jalonear y fue cuando los empezaron agredir, yo estaba arriba de la unidad y empece a grabar…El segundo del comandante se ve como llega y le da un rodillazo ya estando el elemento llega y le pega el rodillazo”, relató el hombre que grabó todo.

¿Qué provocó agresión contra Guardia Nacional?

Lo que detonó la agresión fue que los de la guardia nacional, insistían que las grúas concesionadas eran las indicadas para remolcar los vehículos accidentados al corralón pues se trataba de una carretera federal.

Pero los municipales no lo permitieron, ellos querían que las grúas que están a su servicio lo hicieran…

“Son grúas que ni placas tienen y tenemos fotografías, este, no tienen placas, no tienen permisos federales, no tienen permisos del estado porque no existen todavía, entonces aquí viene mas un aporte económico, económico con ellos que a su vez va a venir afectando a los usuarios y propietarios de los vehículos”, relatan.

Lospolicías golpeados fueron atendidos en un hospital.

Fuerza Informativa Azteca buscó a las autoridades de Seguridad Pública del municipio de Ixtapaluca a través del área de comunicación social, no nos dieron respuesta…''

Hasta el momento no han fijado alguna postura sobre los hechos violentos donde se ven involucrados estos uniformados.