Accidente automovilístico deja 4 migrantes muertos en Texas

Al menos cuatro migrantes muertos y tres heridos dejó un accidente automovilístico en Encinal, Laredo, Texas. El incidente ocurrió cuando la camioneta que los transportaba intentó evadir un control fronterizo.

La policía de Texas informó que el accidente ocurrió en la Interestatal 35, al norte de Laredo, la misma carretera en la que hace tres días encontraron un tráiler con varios migrantes muertos.

El teniente Chris Olivarez informó que la policía de Texas ya comenzó a investigar este segundo accidente que dejó al menos cuatro migrantes muertos y tres heridos de gravedad.

LAREDO - Troopers are investigating a fatality crash on IH35 in Encinal, TX. Currently, 4 are confirmed deceased & 3 are critical. The driver suspected of human smuggling evaded law enforcement & crashed into a commercial vehicle. Updates will provided once they become available. pic.twitter.com/0qBuRsDnIS — TxDPS - South Texas Region (@TxDPSSouth) June 30, 2022

Detalló que el conductor de la camioneta, y de quien sospechan que es el traficante de los migrantes, fue transportado en una ambulancia aérea.

Añadió que este es el segundo accidente mortal en las últimas 24 horas, que suma seis migrantes muertos en total. En el mensaje del policía compartió una fotografía de la camioneta accidentada.

“Se confirma que cuatro migrantes fallecieron y dos están críticos: el conductor/ contrabandista ha sido transportado por aire. Este es el segundo evento mortal de tráfico de personas en 24 horas que resulta en la muerte de seis migrantes”.

.@TxDPS is investigating another deadly human smuggling event in Encinal, TX (Laredo). 4 immigrants are confirmed deceased & 2 are critical - driver/smuggler has been airlifted. This is the 2nd deadly human smuggling event within 24hrs resulting in the deaths of 6 immigrants. pic.twitter.com/qCRCQpRLH8 — Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) June 30, 2022

Por su parte, la policía de Texas informó que el conductor sospechoso de traficar migrantes se estrelló contra un vehículo comercial al intentar evadir a las autoridades.

“El conductor sospechoso de contrabando de personas evadió a la policía y se estrelló contra un vehículo comercial. Las actualizaciones se proporcionarán una vez que estén disponibles”, compartió en Twitter.

Tráiler abandonado deja 53 migrantes muertos en Texas

Alrededor de las 18:00 horas del lunes, la policía de San Antonio, Texas, recibió una llamada donde el trabajador de un edificio cercano reportó el hallazgo de un tráiler del cual se escuchaban gritos de auxilio.

El hombre se acercó al tráiler y descubrió que las puertas estaban parcialmente abiertas y en el interior había varios migrantes muertos, relató William McManus, jefe de la policía de San Antonio.

Añadió que los elementos de seguridad se dirigieron al lugar y detuvieron a tres personas, dos de origen mexicano, quienes se encuentran bajo custodia.

Hasta el momento, las autoridades de Texas reportaron 53 migrantes muertos por deshidratación y asfixia.

