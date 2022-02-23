Accidente de parapente captado en una playa de Lima, Perú

Cámaras de vigilancia del distrito de San Isidro captaron el instante en que un parapente con motor de propulsión conocido como "paratrike" de color azul, se estrella en el agua junto con sus dos ocupantes en una playa de Lima, capital de Perú.

Cuatro personas cayeron al mar luego del accidente de un par de "paratrike". Tres hombres y una mujer fueron rescatados por la Policía de salvataje, luego de cayeron al agua en el distrito de Magdalena, en una playa de Lima.

Cámaras captan dramático accidente de parapente en Perú

Previamente un parapente (de color rojo), se había accidentado con dos ocupantes a bordo, y fue justo cuando los servicios de emergencias respondían a la escena cuando el segundo parapente, el de color azul, se estrelló contra el agua de la playa Marbella en Magdalena del Mar en Perú, junto con sus dos tripulantes.

Ambos siniestros ocurrieron durante la tarde del 22 de febrero, dos parapentes con motor de propulsión y con cuatro pasajeros a bordo, cayeron al mar.

De las personas que iban a bordo tras el accidente, tres eran hombres y una mujer que tras ser rescatada por personal de la Policía de salvataje, fue trasladada al hospital.

Vuela en Parapente con motor - PARATRIKE al Sur de Lima.



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El parapente de color azul, intentaba rescatar al primer parapente, el de color rojo, que ya estaba flotando en el lugar cuando el artefacto de color azul también se desplomó.

Medios locales señalaron que la empresa dueña de los parapente, llamada Fly Universal, emplea dos pistas de "despegue". Una de ellas se encuentra en las cercanías de la playa Marbella, de donde salió el primer parapente accidentado. La compañía informó que el segundo parapente iba en rescate del primero y este partió desde una pista en San Miguel.

¿Qué es paratrike?

Un paratrike es un carro con tres ruedas (un trike) que puede tener uno o dos asientos, según se utilice para vuelos individuales o biplaza.

Este "trike" se sustenta de un parapente de grandes dimensiones y se propulsa con un motor al que regularmente se acopla una hélice.